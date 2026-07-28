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Gwiazda "Obsesji" w nowej "Mumii". W obsadzie są już Brendan Fraser i Rachel Weisz

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Gwiazda+%22Obsesji%22+w+nowej+%22Mumii%22.+W+obsadzie+s%C4%85+ju%C5%BC+Brendan+Fraser+i+Rachel+Weisz-167785
Gwiazda &quot;Obsesji&quot; w nowej &quot;Mumii&quot;. W obsadzie są już Brendan Fraser i Rachel Weisz
Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Universal szykuje się do realizacji czwartej (lub trzeciej, zależy jak liczyć) "Mumii". Teraz dowiedzieliśmy się, kto ma szansę na rolę w filmie. 

Kto zagra u boku Brendana Frasera i Rachel Weisz?



Przypomnijmy, że w widowisku "The Mummy" są już obsadzenie Brendan Fraser j Rachel Weisz, czyli gwiazdy "Mumii" z 1999 roku. Ich angaż sprawia też, że trudno powiedzieć, którą "Mumią" jest nowy film. Fraser i Weisz wystąpili w dwóch częściach, jednak grane przez nich postacie pojawiają się w trzech (w filmie z 2008 roku "Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka" Evelyn zagrała inna aktorka - Maria Bello).

Niezależnie od tego, jaki numer ma nowe widowisko, dzięki amerykańskim mediom wiemy, że rozmowy w sprawie udziału w nim prowadzi Michael Johnston. Aktor to w tej chwili jedno z najbardziej gorących nazwisk młodego pokolenia. A wszystko za sprawą horroru "Obsesja", w którym zagrał główną rolę. Film zrealizowany za 750 tysięcy dolarów rozbił box-office'owy bank zarabiając 458 milionów dolarów.

02.jpg Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis


Universal na razie nie komentuje sprawy. Amerykańskie media nie podają też, kogo miałby zagrać Johnston. Nie można więc wykluczyć, że będzie Aleksem, czyli synem Ricka i Evelym, który pojawił się w trzeciej "Mumii".

Szczegóły fabuły "The Mummy" również pozostają tajemnicą. Za scenariusz odpowiada David Coggeshall ("Plan wycieczki"). Reżyserią zajmie się ekipa Radio Silence, czyli Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett, którzy zainteresowali się tym projektem, kiedy ich remake "Ucieczki z Nowego Jorku" utknął w tzw piekle developmentu. 

Premiera "The Mummy" wyznaczona została na październik 2027 roku.

Zwiastun "Mumii" z 1999 roku




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