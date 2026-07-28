Gwiazda "Obsesji" w nowej "Mumii". W obsadzie są już Brendan Fraser i Rachel Weisz

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Universal szykuje się do realizacji czwartej (lub trzeciej, zależy jak liczyć) "Mumii". Teraz dowiedzieliśmy się, kto ma szansę na rolę w filmie.
Kto zagra u boku Brendana Frasera i Rachel Weisz?
Przypomnijmy, że w widowisku "The Mummy"
są już obsadzenie Brendan Fraser
j Rachel Weisz
, czyli gwiazdy "Mumii
" z 1999 roku. Ich angaż sprawia też, że trudno powiedzieć, którą "Mumią" jest nowy film. Fraser
i Weisz
wystąpili w dwóch częściach, jednak grane przez nich postacie pojawiają się w trzech (w filmie z 2008 roku "Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka
" Evelyn zagrała inna aktorka - Maria Bello
).
Niezależnie od tego, jaki numer ma nowe widowisko, dzięki amerykańskim mediom wiemy, że rozmowy w sprawie udziału w nim prowadzi Michael Johnston
. Aktor to w tej chwili jedno z najbardziej gorących nazwisk młodego pokolenia. A wszystko za sprawą horroru "Obsesja
", w którym zagrał główną rolę. Film zrealizowany za 750 tysięcy dolarów rozbił box-office'owy bank zarabiając 458 milionów dolarów.
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Universal na razie nie komentuje sprawy. Amerykańskie media nie podają też, kogo miałby zagrać Johnston
. Nie można więc wykluczyć, że będzie Aleksem, czyli synem Ricka i Evelym, który pojawił się w trzeciej "Mumii
".
Szczegóły fabuły "The Mummy"
również pozostają tajemnicą. Za scenariusz odpowiada David Coggeshall
("Plan wycieczki
"). Reżyserią zajmie się ekipa Radio Silence, czyli Matt Bettinelli-Olpin
i Tyler Gillett
, którzy zainteresowali się tym projektem, kiedy ich remake "Ucieczki z Nowego Jorku
" utknął w tzw piekle developmentu.
Premiera "The Mummy"
wyznaczona została na październik 2027 roku.
Zwiastun "Mumii" z 1999 roku