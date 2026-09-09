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Gwiazda "Off Campus" trafi na tor wyścigowy. Romans "Throttled" w drodze na ekran

The Hollywood Reporter / autor: /
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Gwiazda &quot;Off Campus&quot; trafi na tor wyścigowy. Romans &quot;Throttled&quot; w drodze na ekran
źródło: Getty Images
autor: Don Arnold
Josh Heuston, znany z serialu "Off Campus", zagra główną rolę w filmie "Throttled". Będzie to ekranizacja pierwszej części poczytnej serii romansów "Dirty Air" autorstwa Lauren Asher. Za produkcję odpowiada Amazon MGM Studios, a film trafi na Prime Video.

"Throttled" trafi na ekran. W głównej roli gwiazda "Off Campus"



Historia zabierze widzów w świat wyścigów samochodowych, gdzie młoda kobieta dołącza do swojego brata na torze. Szybko okazuje się jednak, że największe emocje czekają ją poza samą rywalizacją. Bohaterka zakochuje się bowiem w bezwzględnym koledze z zespołu i najzacieklejszym przeciwniku swojego brata. To romans, w którym uczucia zderzają się z lojalnością, a stawka jest znacznie wyższa niż zwycięstwo na torze.


"Throttled" to pierwsza z czterech książek wchodzących w skład sportowej serii romansów "Dirty Air". Powieść ukazała się w 2020 roku. Znakiem rozpoznawczym całej serii są relacje pełne napięcia, zakazanych pragnień i emocjonalnych komplikacji. Połączenie szybkich samochodów, luksusu i burzliwych romansów przyniosło serii dużą popularność wśród czytelniczek.

Za scenariusz adaptacji odpowiada Melissa Osborne, która pracowała przy "Moja wina: Londyn" i "Miłość w Oksfordzie". Reżyserią zajmie się Nzingha Stewart, znana z serialu "Daisy Jones & the Six".

Na razie nie wiadomo, kiedy film będzie gotowy. 

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