Gwiazda "Off Campus" trafi na tor wyścigowy. Romans "Throttled" w drodze na ekran

Josh Heuston, znany z serialu "Off Campus", zagra główną rolę w filmie "Throttled". Będzie to ekranizacja pierwszej części poczytnej serii romansów "Dirty Air" autorstwa Lauren Asher. Za produkcję odpowiada Amazon MGM Studios, a film trafi na Prime Video.
"Throttled" trafi na ekran. W głównej roli gwiazda "Off Campus"
Historia zabierze widzów w świat wyścigów samochodowych, gdzie młoda kobieta dołącza do swojego brata na torze. Szybko okazuje się jednak, że największe emocje czekają ją poza samą rywalizacją. Bohaterka zakochuje się bowiem w bezwzględnym koledze z zespołu i najzacieklejszym przeciwniku swojego brata. To romans, w którym uczucia zderzają się z lojalnością, a stawka jest znacznie wyższa niż zwycięstwo na torze.
"Throttled" to pierwsza z czterech książek wchodzących w skład sportowej serii romansów "Dirty Air". Powieść ukazała się w 2020 roku. Znakiem rozpoznawczym całej serii są relacje pełne napięcia, zakazanych pragnień i emocjonalnych komplikacji. Połączenie szybkich samochodów, luksusu i burzliwych romansów przyniosło serii dużą popularność wśród czytelniczek.
Za scenariusz adaptacji odpowiada Melissa Osborne
, która pracowała przy "Moja wina: Londyn
" i "Miłość w Oksfordzie
". Reżyserią zajmie się Nzingha Stewart
, znana z serialu "Daisy Jones & the Six
".
Na razie nie wiadomo, kiedy film będzie gotowy.