Gwiazda "Outlandera" u boku Violi Davis w korporacyjnym piekle

Po zakończeniu "Outlandera", w którym Sam Heughan przez lata wcielał się w Jamiego Frasera, aktor szykuje się do kolejnego występu na małym ekranie. Tym razem pojawi się w "Ascent", nowym thrillerze platformy Paramount+, w którym partnerować mu będzie Viola Davis.
Serial "Ascent" – o czym opowie?
Serial ma przedstawiać kulisy międzynarodowego biznesu, w którym stawką bywają nie tylko ogromne pieniądze, ale również reputacja i przyszłość największych korporacji. To właśnie w takim środowisku rozgrywać się będzie historia skupiona na bohaterach mierzących się z kryzysami, które wymagają niekonwencjonalnych rozwiązań.
Główną postacią opowieści będzie Catriona, w którą wcieli się Viola Davis
. Aktorka, która zdobyła Emmy, Grammy, Oscara i Tony, zagra ekspertkę specjalizującą się w opanowywaniu najpoważniejszych kryzysów korporacyjnych. Jej klientami są ludzie zarządzający przedsiębiorstwami wartymi miliardy dolarów, a jej pozycja wynika z wyjątkowej skuteczności i gotowości do podejmowania bezwzględnych działań.
Dotychczasowe doświadczenie Catriony zostanie wystawione na próbę, gdy niebezpieczeństwo zagrozi jej córce, z którą kobieta nie utrzymuje bliskich relacji. Aby ją ochronić, bohaterka będzie musiała sięgnąć po metody, dzięki którym stała się tak cenioną specjalistką. Tym razem jednak konsekwencje jej decyzji będą miały wymiar osobisty.
Sam Heughan w serialu "Outlander"
Heughan zagra Conala, jednego z najlepszych agentów firmy Ascent Ventures. Jego bohater doskonale odnajduje się w świecie, w którym skuteczność wymaga nie tylko inteligencji, lecz także umiejętności manipulowania ludźmi. Conal potrafi oczarować rozmówcę, zmienić zachowanie zależnie od okoliczności i bez skrupułów realizować powierzone mu zadania. Jest przy tym człowiekiem, którego napędza adrenalina związana z pomyślnym zakończeniem kolejnej misji.
Produkcja powstaje w Paramount Television Studios, a za jej koncepcję odpowiada John Logan
. Scenarzysta znany z takich tytułów, jak "Gladiator
", "Skyfall
" i "Obcy: Przymierze
" pełni przy serialu także funkcję showrunner.
Ekipa ma rozpocząć zdjęcia w Los Angeles w przyszłym roku.
Co jeszcze zobaczymy z udziałem Heughana?
Zakończenie "Outlandera
" po ośmiu sezonach zamknęło ważny rozdział w karierze szkockiego aktora. Występ w serialu przyniósł mu nominacje do nagród BAFTA Scotland i Critics’ Choice Award, a rola Jamiego Frasera zapewniła mu międzynarodową rozpoznawalność.
Heughan ma na koncie także udział w wielu innych produkcjach telewizyjnych. Widzowie mogli oglądać go w "Parze z sąsiedztwa
", programie podróżniczym "Men in Kilts: A Road Trip with Sam and Graham", a także w serialach "River City
", "Island at War
" i "Party Animals
".
Na horyzoncie czeka już kolejny projekt. Aktor wystąpi w "Embassy", thrillerze politycznym przygotowywanym dla platformy MGM+. Na ekranie towarzyszyć mu będą J.K. Simmons
i Anna Kendrick
.
Zobacz zwiastun serialu "Outlander"