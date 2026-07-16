Gwiazda "Prawych Gemstonów" ożywi "G.I. Joe". Danny McBride reżyserem nowego filmu dla Paramount.

Danny McBride, twórca i gwiazda serialu HBO "Prawi Gemstonowie", przygotowuje się do swojego pełnometrażowego debiutu reżyserskiego. Artysta stanie za kamerą nowego, niezatytułowanego jeszcze widowiska z uniwersum "G.I. Joe" dla studia Paramount Pictures. McBride napisał również jego scenariusz.
Większość widzów kojarzy McBride'a
z ról komediowych w takich filmach jak "Jaja w tropikach
" czy "Boski chillout
". W swoich serialach dla HBO "Mogło być gorzej
" czy "Wicedyrektorzy
" potrafił w świetny sposób wycisnąć humor z mrocznych oraz niezręcznych sytuacji. Z kolei "Prawi Gemstonowie
" ostatecznie udowodniły jego talent do sprawnego łączenia komedii, dramatu i wątków kryminalnych w spójną całość.
Marka "G.I. Joe" zadebiutowała w połowie lat 60. jako linia realistycznych zabawek przedstawiających żołnierzy. Rozkwit jej popularności nastąpił w latach 80. Zabawki zyskały wówczas nową odsłonę pod nazwą "G.I. Joe: A Real American Hero", idealnie wpisując się w patriotyczny klimat tamtej dekady. Pierwszym pełnometrażowym filmem w historii marki jest animowana produkcja "Akcja G.I. Joe
" z 1987 roku. Na aktorską odsłonę fani zabawek musieli czekać do 2009 roku - wtedy właśnie swoją premierę miał film "G.I. Joe: Czas Kobry
" który przyniosł Paramountowi ponad 300 milionów dolarów wpływów.
Nowa odsłona serii "G.I. Joe" to jeden z głównych priorytetów dla studia Paramount Pictures. Pod wodzą nowego właściciela, Davida Ellisona, wytwórnia mocno rozwija swoje kluczowe marki, do których należą również "Wojownicze Żółwie Ninja
" oraz "Star Trek
". Prace nad niektórymi z tych tytułów toczą się wielotorowo. W przypadku "G.I. Joe" na początku roku rozwijano równolegle drugi scenariusz, za który odpowiadał Max Landis
, jednak tamten projekt ostatecznie nie przeszedł do kolejnej fazy realizacji.