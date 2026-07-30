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Alan Ritchson potwierdza: "Szybcy i wściekli 11" na razie nie powstają. Projekt jest za drogi

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Gwiazda+%22Reachera%22+Alan+Ritchson+ma+wyst%C4%85pi%C4%87+w+filmie+%22Szybcy+i+w%C5%9Bciekli+11%22.+Na+razie+widowisko+nie+powstanie-167826
Alan Ritchson potwierdza: &quot;Szybcy i wściekli 11&quot; na razie nie powstają. Projekt jest za drogi
Na początku lipca Vin Diesel zasugerował w mediach społecznościowych, że od dawna wyczekiwany finał serii "Szybcy i wściekli" wreszcie jest kręcony. Jak się okazało, Diesel rzeczywiście był na planie jako Dominic Toretto. Problem w tym, że była to reklama, a nie "Fast Forever".

Alan Ritchson komentuje sytuację z filmem "Szybcy i wściekli 11"



Jak więc wygląda sytuacja filmu? Na to pytanie w podcaście "Happy Sad Confused" odpowiedział Alan Ritchson. Dlaczego on? Gwiazda "Reachera" dołączył bowiem do obsady cyklu właśnie w wielkim, dwuczęściowym finale. Jednak na planie był tylko jednego z tych widowisk - "Szybkich i wściekłych 10". Wcielił się w postać Aimesa. Bohater powinien powrócić w jedenastej, ostatniej części. Jednak Ritchson na razie nie przygotowuje się do roli.


Jak przyznał w podcaście "Happy Sad Confused", uczestniczył w wielu rozmowach na temat "Fast Forever". Jednak projekt na razie nie powstanie. Najpierw trzeba pokonać liczne przeszkody. Największym problemem jest budżet. Film wciąż jest za drogi. Z taką diagnozą zgadza się Ritchson:

To nie ma większego sensu. Istnieje znacznie bardziej efektywny sposób realizowania takich produkcji. Trzeba więc znaleźć sposób, by zachować umiar, a jednocześnie uszanować fakt, że ten świat rozrósł się do naprawdę ogromnych rozmiarów.

Czy zatem jego zdaniem film ma w ogóle szansę powstać? Ritchson pozostaje optymistą i twierdzi, że z całą pewnością dojdzie do realizacji widowiska. Dodaje jednak:

Stoimy na rozdrożu i mierzymy się z czymś, co bardzo trudno zrozumieć, a wszyscy próbują znaleźć właściwe rozwiązanie.

Co ciekawe, "Szybcy i wściekli 11" są już w kalendarzu premier. Amerykańska data premiery to 17 marca 2028 roku. Wydaje się jednak tylko kwestią czasu, kiedy data ta zostanie odwołana.

Zwiastun filmu "Szybcy i wściekli 10"




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