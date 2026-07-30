Alan Ritchson potwierdza: "Szybcy i wściekli 11" na razie nie powstają. Projekt jest za drogi

Na początku lipca Vin Diesel zasugerował w mediach społecznościowych, że od dawna wyczekiwany finał serii "Szybcy i wściekli" wreszcie jest kręcony. Jak się okazało, Diesel rzeczywiście był na planie jako Dominic Toretto. Problem w tym, że była to reklama, a nie "Fast Forever".
Alan Ritchson komentuje sytuację z filmem "Szybcy i wściekli 11"
Jak więc wygląda sytuacja filmu? Na to pytanie w podcaście "Happy Sad Confused" odpowiedział Alan Ritchson
. Dlaczego on? Gwiazda "Reachera
" dołączył bowiem do obsady cyklu właśnie w wielkim, dwuczęściowym finale. Jednak na planie był tylko jednego z tych widowisk - "Szybkich i wściekłych 10
". Wcielił się w postać Aimesa. Bohater powinien powrócić w jedenastej, ostatniej części. Jednak Ritchson
na razie nie przygotowuje się do roli.
Jak przyznał w podcaście "Happy Sad Confused", uczestniczył w wielu rozmowach na temat "Fast Forever"
. Jednak projekt na razie nie powstanie. Najpierw trzeba pokonać liczne przeszkody. Największym problemem jest budżet. Film wciąż jest za drogi.
Z taką diagnozą zgadza się Ritchson
: To nie ma większego sensu. Istnieje znacznie bardziej efektywny sposób realizowania takich produkcji. Trzeba więc znaleźć sposób, by zachować umiar, a jednocześnie uszanować fakt, że ten świat rozrósł się do naprawdę ogromnych rozmiarów.
Czy zatem jego zdaniem film ma w ogóle szansę powstać? Ritchson pozostaje optymistą i twierdzi, że z całą pewnością dojdzie do realizacji widowiska
. Dodaje jednak: Stoimy na rozdrożu i mierzymy się z czymś, co bardzo trudno zrozumieć, a wszyscy próbują znaleźć właściwe rozwiązanie.
Co ciekawe, "Szybcy i wściekli 11"
są już w kalendarzu premier. Amerykańska data premiery to 17 marca 2028 roku
. Wydaje się jednak tylko kwestią czasu, kiedy data ta zostanie odwołana.
Zwiastun filmu "Szybcy i wściekli 10"