Gwiazda "Riverdale" w horrorze twórców "Hail Mary"

K.J. Apa, aktor znany z „Riverdale”, oraz Nadia Parkes, którą wkrótce zobaczymy w serialu HBO „Youth”, spotkają się na planie nowego horroru „Obey”. Za kamerą stanie Sophie Kargman, autorka kryminalnego „Susie Searches”. Scenariusz napisał Ryan Farhoudi. Twórcy na razie nie zdradzają, o czym dokładnie opowie film. K.J. Apa
zdobył popularność dzięki roli Archiego Andrewsa w serialu „Riverdale
”. Niedawno pojawił się u boku Madelyn Cline
w dramacie romantycznym „Droga do ciebie
”, który dotarł na szczyt listy najpopularniejszych filmów Prime Video.
W listopadzie aktor zadebiutuje w roli Jamesa Stewarta
w biograficznym filmie „Jimmy
”. Jego kolejnym projektem jest główna rola w serialu Netflixa „Myron Bolitar”, tworzonym przez Harlana Cobena i Davida E. Kelleya
. Apa wystąpił także w świątecznym horrorze MRC „White Elephant
”, produkowanym przez Radio Silence i Project X.
Nadia Parkes z kolejnymi dużymi rolamiNadia Parkes
to brytyjska aktorka, która na początku tego roku wystąpiła ze Spikiem Fearnem
w komedii romantycznej „Finding Emily
”. Parkes zagrała również główną rolę w serialu BBC „Kidnapped: The Chloe Ayling Story”. Wystąpiła też u boku Tarona Egertona
w czarnej komedii „Everybody Wants to F*ck Me
”, która miała swoją premierę na TIFF. Kolejnym tytułem w jej filmografii będzie „Youth
” Sharon Horgan
dla HBO. Premiera serialu została zaplanowana na 20 września.
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