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Gwiazda "Riverdale" w horrorze twórców "Hail Mary"

Deadline / autor: /
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Gwiazda &quot;Riverdale&quot; w horrorze twórców &quot;Hail Mary&quot;
K.J. Apa, aktor znany z „Riverdale”, oraz Nadia Parkes, którą wkrótce zobaczymy w serialu HBO „Youth”, spotkają się na planie nowego horroru „Obey”. Za kamerą stanie Sophie Kargman, autorka kryminalnego „Susie Searches”. Scenariusz napisał Ryan Farhoudi. Twórcy na razie nie zdradzają, o czym dokładnie opowie film.

K.J. Apa: od „Riverdale” do Jamesa Stewarta


K.J. Apa zdobył popularność dzięki roli Archiego Andrewsa w serialu „Riverdale”. Niedawno pojawił się u boku Madelyn Cline w dramacie romantycznym „Droga do ciebie”, który dotarł na szczyt listy najpopularniejszych filmów Prime Video.

W listopadzie aktor zadebiutuje w roli Jamesa Stewarta w biograficznym filmie „Jimmy”. Jego kolejnym projektem jest główna rola w serialu Netflixa „Myron Bolitar”, tworzonym przez Harlana Cobena i Davida E. Kelleya. Apa wystąpił także w świątecznym horrorze MRC „White Elephant”, produkowanym przez Radio Silence i Project X.

Nadia Parkes z kolejnymi dużymi rolami


Nadia Parkes to brytyjska aktorka, która na początku tego roku wystąpiła ze Spikiem Fearnem w komedii romantycznej „Finding Emily”. Parkes zagrała również główną rolę w serialu BBC „Kidnapped: The Chloe Ayling Story”. Wystąpiła też u boku Tarona Egertona w czarnej komedii „Everybody Wants to F*ck Me”, która miała swoją premierę na TIFF. Kolejnym tytułem w jej filmografii będzie „YouthSharon Horgan dla HBO. Premiera serialu została zaplanowana na 20 września.

GettyImages-1153382865.jpg Getty Images © Paul Archuleta

Susie Searches” – zobacz zwiastun



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