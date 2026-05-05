Gwiazda "Słodkich kłamstewek" spełni swoje marzenia w "Vision Board"

"Vision Board" – fabuła

Fabuła kręci się wokół projektantki mody, która utknęła w życiowym impasie. Po jednej, mocno zakrapianej nocy tworzy tytułową tablicę marzeń – i nagle budzi się w wymyślonej przez siebie rzeczywistości. Luksusowa willa w Malibu, świetnie prosperująca marka modowa i idealny partner u boku. Brzmi jak bajka? Do czasu. Bo im głębiej wchodzi w to "idealne życie", tym bardziej zaczyna rozumieć, że może za nie zapłacić utratą własnej tożsamości.Film ma łączyć romantyczną komedię z rozważaniami o ocenę spełniania marzeń ponad wszystko. I czy takie życie ma sens, jeśli po drodze zgubimy samych siebie. No i co tak naprawdę znaczy "lepsze życie"? Czy prowadzi do prawdziwego szczęścia?