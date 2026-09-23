Gwiazda "The Boys" genialnym detektywem w "Rules of Prey"

Gwiazdor "Nie z tego świata" oraz "The Boys", Jensen Ackles, dostał kolejną dużą rolę w produkcji Amazon MGM Studios. Aktor wcieli się w głównego bohatera serialu kryminalnego "Rules of Prey". To adaptacja pierwszej książki popularnego cyklu kryminalnego "Prey" Johna Sandforda.
O czym opowie serial "Rules of Prey"?
Centralną postacią historii jest Lucas Davenport, były detektyw policji w Minneapolis. Mężczyzna odsunął się od służby i prowadzi spokojniejsze życie, ale seria wyjątkowo dziwnych zabójstw zmusza go do powrotu.
Nie są to przypadkowe zbrodnie. Sposób, w jaki działa sprawca, sugeruje, że morderstwa mają być wiadomością skierowaną bezpośrednio do Davenporta. Detektyw trafia więc na przeciwnika, który dorównuje mu inteligencją i potrafi planować swoje działania z dużym wyprzedzeniem. Rozpoczyna się pojedynek dwóch wyjątkowo bystrych umysłów. Davenport próbuje zrozumieć zasady, którymi kieruje się zabójca, a także odkryć stojącą za jego działaniami osobistą zemstę. Problem w tym, że seryjny morderca nie postrzega ich konfliktu jak zwykłego policyjnego śledztwa. Traktuje go jak grę, w której sam ustala reguły. Davenport musi więc wejść w świat przeciwnika i zaryzykować wszystko, żeby go powstrzymać.
Twórcy opisują bohatera Acklesa jako swego rodzaju anioła zemsty. Davenport jest człowiekiem o wyjątkowo przenikliwym umyśle, który nie boi się łamać konwencji i sam wyznacza granice sprawiedliwości. Właśnie to przekonanie, że prawo nie powinno stać na drodze jego celom, doprowadziło wcześniej do jego odejścia z policji.
Za przeniesienie powieści na ekran odpowiada Bruce Terris
, twórca "Chętnych na seks
". Terris został showrunnerem projektu i będzie również jego producentem wykonawczym.
"Chętni na seks" – zwiastun
Osiem odcinków i zdjęcia w Toronto
Pierwszy sezon "Rules of Prey" będzie składał się z ośmiu odcinków.
Za reżyserię dwóch pierwszych odcinków odpowie Daniel Sackheim
. Twórca, który pracował między innymi przy "Grze o tron
". John Sandford
, autor literackiego pierwowzoru, dołączył do projektu jako producent współpracujący.
Ekipa rozpocznie zdjęcia jeszcze we wrześniu w Toronto.