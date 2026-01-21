Chris Pratt ostro o aktorce AI Tilly Norwood

Chris Pratt promuje właśnie swój nowy film "90 minut do wolności". Variety wykorzystało to, by spytać go o to, co myśli o aktorce Tilly Norwood.
"To bzdura" - Pratt pogardliwie o AI Chris Pratt
nie czuje się zagrożony. Nie wierzy, że może go zastąpić twór AI. Całą panikę świata filmowego na wieść o istnieniu Tilly Norwood nazwał bzdurą dodając: Nie widziałem jej w żadnym filmie. Nie wiem, kim jest ta s*ka
.
Całą wypowiedź znajdziecie poniżej:
Tilly Norwood to projekt firmy AI Xicoia. Samo jej istnienie spotkało się z silnym sprzeciwem przedstawicieli Hollywood. Informacja, że agencje talentów są zainteresowane pozyskaniem usług aktorki wygenerowanej przez AI, rozwścieczyła środowisko aktorskie.
W "90 minut do wolności
" Chris Pratt
wciela się w detektywa, który staje przed sędzią AI i musi udowodnić swoją niewinność. A oskarżony jest za zabicie swojej żony.
Zwiastun filmu "90 minut do wolności"