Bill Hader szykuje pełnometrażowy debiut reżyserski

Bill Hader poszerza swoje zawodowe horyzonty. Aktor spróbuje swoich sił jako reżyser filmowy. Hader miał już okazję sprawdzić się jako reżyser odcinków serialu "Barry". Był na tyle dobry, że zdobył nawet kilka nominacji do nagród Emmy. Teraz jednak czeka go przygoda z pełnym metrażem.
Bill Hader gwiazdą, reżyserem i scenarzystą filmu
Projekt nosi tytuł "They Know"
i jest w pełni autorskim dziełem Hadera
. Aktor nie tylko zagra w nim główną rolę, ale jest też scenarzystą, reżyserem i producentem całości. Bill Hader
wcieli się w filmie w mężczyznę, który właśnie przechodzi separację z żoną. Mężczyzna zaczyna mieć obsesję na punkcie nowego sąsiada. Jest przekonany, że ten w jakiś sposób wpływa na decyzje i zachowania jego żony i dzieci.
Aktualnie trwa proces obsadzania pozostałych ról. Kandydatką do zagrania żony głównego bohatera jest znana z serialu "Już nie żyjesz
" Linda Cardellini
.
Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to zdjęcia do "They Know"
ruszą w kwietniu.
Zwiastun serialu "Barry"