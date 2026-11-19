Nagroda CUTTING EDGE jest przyznawana twórczyniom i twórcom, którzy zacierają granice między światem seriali a filmu. Nieustannie poszukują nowych i oryginalnych form opowiadania odcinkowych historii, a także przełamują konwencje gatunkowe. Podążają ścieżkami wymagającymi zaangażowania, skuteczności i konsekwencji. Nagroda ma na celu wyróżnianie osobowości, które podejmują odważne i znaczące tematy, promują różnorodność i łamią stereotypy swoim działaniem. W poprzednich latach zostali nią nagrodzeni Jared Harris oraz Michelle Fairley. Podczas 3. BNP Paribas Warsaw SerialCon zostanie ona wręczona Elizabeth McGovern. Elizabeth McGovern
jest aktorką o międzynarodowej renomie, której kariera obejmuje teatr, film, telewizję i muzykę. Międzynarodową popularność przyniosła jej rola Lady Cory w wielokrotnie nagradzanym i uwielbianym przez widzów serialu "Downton Abbey
". Kreacja ta przyniosła jej nominacje do Złotego Globu i nagrody Emmy, a także nagrodę SAG. Elizabeth powróciła do roli Lady Cory również na dużym ekranie, występując w trzech filmach fabularnych kontynuujących historię docenionego przez krytyków serialu.
Za rolę w swoim drugim filmie fabularnym, "Ragtime
", otrzymała nominacje do Oscara i Złotego Globu. Na ekranie zadebiutowała wcześniej w filmie Roberta Redforda "Zwyczajni ludzie
". Wśród jej ról filmowych znajdują się kreacje u boku Roberta De Niro
w "Dawno temu w Ameryce
" oraz Seana Penna
i Nicolasa Cage’a
w "Wyścig z księżycem
". W 2017 roku wyprodukowała swój pierwszy film fabularny, "The Chaperone
”, w którym zagrała również jedną z głównych ról. Wcześniej wystąpiła także w nominowanym do Oscara i nagrody BAFTA filmie "Żona
" z Glenn Close
i Jonathanem Pryce’em
. Elizabeth
występowała zarówno na amerykańskich, jak i brytyjskich scenach teatralnych. W 2013 roku otrzymała nagrodę Will Award przyznawaną przez Shakespeare Theatre Company. Ostatnio można ją oglądać w serialu "Talamasca: Sekretny zakon
". BNP Paribas Warsaw SerialCon jest pierwszym w Polsce międzynarodowym wydarzeniem w całości poświęconym serialom. Trzecia edycja BNP Paribas Warsaw SerialCon odbędzie się w dniach 25–29 listopada w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Do zobaczenia w kinie! Bilety dostępne na stronie: www.warsawserialcon.pl.
Informacja sponsorowana