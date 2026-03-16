Gwiazda serialu "Firefly" zapowiada jego powrót. To będzie animacja

Fani kosmicznego westernu "Firefly" mają powód do radości. Wygląda na to, że powróci na ekran – tym razem w formie animowanego serialu. Informację ujawnił Nathan Fillion, który zdradził, że projekt ma już skompletowany zespół. Jedyne, czego potrzebuje, to studio, które zechce go zrealizować.
Fillion ogłosił to podczas konwentu Awesome Con, gdzie nagrywał na żywo swój podcast. Na scenie towarzyszyli mu dawni partnerzy z obsady: Alan Tudyk
, Gina Torres
, Jewel Staite
, Morena Baccarin
, Sean Maher
i Summer Glau
. Wszystko wskazuje na to, że aktorzy ponownie wcielą się w swoje role, podobnie jak Adam Baldwin
.
Co ciekawe, w projekt nie jest zaangażowany twórca oryginalnej serii, Joss Whedon
. Reżyser po latach kontrowersji i oskarżeń o niewłaściwe zachowanie na planach wycofał się z branżowego życia publicznego. Według Filliona serial powstaje jednak za jego zgodą.
Poniżej można obejrzeć wideo nagrane przez Filliona, które ma na celu rozpromowanie tego pomysłu wśród fanów i osób z branży.
Za rozwój projektu odpowiada firma produkcyjna Filliona, Collision33, która współpracuje ze studiem 20th Television Animation – należącym do Disneya właścicielem praw do "Firefly
". Funkcję showrunnerów obejmą Marc Guggenheim
(znany m.in. z "Arrow") oraz Tara Butters (współtwórczyni "Agenta Cartera"). Fillion zdradza w materiale, że małżeństwo poznało się właśnie podczas pracy nad "Firefly".
Scenariusz pierwszego odcinka jest już podobno gotowy.
"Firefly" – hit sprzed 20 lat. Zobacz grafikę koncepcyjną nowej wersji
Przypomnijmy: "Firefly
" opowiadał o załodze statku kosmicznego Serenity, która na odległych rubieżach kosmosu ima się każdej pracy – legalnej lub nie – byle tylko przetrwać. Serial przetrwał zaledwie jeden sezon, ale z czasem dorobił się ogromnej i niezwykle lojalnej grupy fanów, która doprowadziła do powstania kinowego "Serenity
".
Za animację odpowiada nagradzane Oscarami i Emmy studio ShadowMachine. Do sieci trafiły już pierwsze grafiki koncepcyjne, które dają przedsmak tego, jak może wyglądać nowa odsłona tej kultowej historii.
Nowa animacja ma rozgrywać się pomiędzy wydarzeniami z serialu a filmową kontynuacją, czyli "Serenity". Twórcy chcą rozwinąć uniwersum, jednocześnie trzymając się dotychczasowej historii.