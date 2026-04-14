Alan Ritchson ratuje życie nie tylko jako Reacher. Zwiastun filmu "Runner"
Angel Studios pochwaliło się w poniedziałek pochwaliło się w Las Vegas swoją ofertą filmową na ten rok. W przeciwieństwie do innych wytwórni większość ze zwiastunów studia od razu trafiła do sieci.

Zwiastun filmu "Runner". Alan Ritchson próbuje uratować życie



W ofercie Angel Studio znalazł się film w gwiazdorskiej obsadzie "Runner". Główne role grają w nim: gwiazda serialu "Reacher" Alan Ritchson oraz widziany ostatnio w serialu "Mistrz kija" Owen Wilson

Film jest historią kierowcy, który przewozi wątrobę do przeszczepu. Czeka na niego umierająca dziewczynka. Jednak organ chcą przejąć kryminaliści, którzy planują sprzedać go na czarnym rynku, gdzie cena może przekroczyć nawet milion dolarów. Rozpoczyna się wyścig o przetrwanie... 


"Brink of War", czyli jak zakończono zimną wojnę



Kolejny prestiżowy projekt Angel Studio to dramat historyczny "The Brink of War". Film opowiada o przełomowym spotkaniu prezydenta Ronalda Reagana z przywódcą ZSRR Michaiłem Gorbaczowem, do którego doszło w 1986 roku w stolicy Islandii.

Reagana zagrał Jeff Daniels, a Gorbaczowa Jared Harris. W obsadzie są także J.K. Simmons i Hope Davis.


