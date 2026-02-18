Z serialu "Słoneczny patrol" do serialu "Baywatch"

Trwa proces obsadzania ról w serialu "Baywatch". Właśnie poznaliśmy drugą gwiazdę show. To David Chokachi. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Cody Madison powraca!
Fani serialu "Słoneczny patrol"
powinni kojarzyć to nazwisko. David Chokachi
dołączył do obsady oryginału w szóstym sezonie i pozostał w nim do sezonu dziewiątego. Wcielał się w nim w postać Cody'ego Madisona.
W nowym "Baywatch"
Chokachi powróci jak Madison. Teraz jest on właścicielem plażowego baru i jest mentorem nowego pokolenia ratowników. Kiedy trzeba, potrafi samemu ruszyć na pomoc.
Getty Images © Gilbert Flores
Wcześniej angaż otrzymał Stephen Amell
. Zagra on Hobie'ego Buchannona
, czyli syna Mitcha. W oryginalne Mitchem był David Hasselhoff
. W oryginale Hobie'ego grał Jeremy Jackson
.
W nowym "Baywatch"
Hobie poszedł w ślady ojca i jest teraz kapitanem jednostki ratowników wodnych. Jego życie wywraca się do góry nogami, gdy pewnego dnia w jego domu zjawia się Charlie – córka, o której istnieniu nie miał pojęcia. Dziewczyna pragnie kontynuować rodzinną tradycję i także strzec bezpieczeństwa na plaży.
David Chokachi, kiedy grał Cody'ego Madisona