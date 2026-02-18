Newsy Seriale Z serialu "Słoneczny patrol" do serialu "Baywatch"
Z serialu "Słoneczny patrol" do serialu "Baywatch"

Trwa proces obsadzania ról w serialu "Baywatch". Właśnie poznaliśmy drugą gwiazdę show. To David Chokachi.


Cody Madison powraca!



Fani serialu "Słoneczny patrol" powinni kojarzyć to nazwisko. David Chokachi dołączył do obsady oryginału w szóstym sezonie i pozostał w nim do sezonu dziewiątego. Wcielał się w nim w postać Cody'ego Madisona.

W nowym "Baywatch" Chokachi powróci jak Madison. Teraz jest on właścicielem plażowego baru i jest mentorem nowego pokolenia ratowników. Kiedy trzeba, potrafi samemu ruszyć na pomoc.

02.jpg Getty Images © Gilbert Flores


Wcześniej angaż otrzymał Stephen Amell. Zagra on Hobie'ego Buchannona, czyli syna Mitcha. W oryginalne Mitchem był David Hasselhoff. W oryginale Hobie'ego grał Jeremy Jackson.

W nowym "Baywatch" Hobie poszedł w ślady ojca i jest teraz kapitanem jednostki ratowników wodnych. Jego życie wywraca się do góry nogami, gdy pewnego dnia w jego domu zjawia się Charlie – córka, o której istnieniu nie miał pojęcia. Dziewczyna pragnie kontynuować rodzinną tradycję i także strzec bezpieczeństwa na plaży.

David Chokachi, kiedy grał Cody'ego Madisona



