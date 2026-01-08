Newsy Filmy "Zaplątani". Gwiazdy aktorskiej wersji wybrane!
Poszukiwania skończone. Disney wybrał odtwórców głównych ról filmu "Tangled", czyli aktorskiej wersji animacji "Zaplątani". To osoby, które znajdowały się na liście kandydatów, którą miesiąc temu przedstawił portal The Hollywood Reporter.

Roszpunka i Flynn wybrani. Ale Scarlett Johansson nie ma w obsadzie



"Zaplątani" to historia Flynna i Roszpunki. Flynn jest uroczym awanturnikiem ściganym przez rozbójników, który znajduje schronienie w pozornie opuszczonej wieży. Niespodziewanie spotyka tam piękną i pełną temperamentu Roszpunkę - dziewczynę, której złote włosy mają magiczną moc. Żyjąca na odludziu księżniczka marzy, by poznać świat i przeżyć coś ekscytującego. Czarujący łotrzyk Flynn staje się jej przepustką do wolności.

W aktorskiej wersji Roszpunkę zagra Teagan Croft. Aktorkę doskonale znają fani serialu "Titans", w którym wcielała się w postać Raven.

01.jpg Getty Images © Hanna Lassen


Z kolei Flynna zagra Milo Manheim, gwiazda disnejowskiego cyklu filmowego "Zombi".

02.jpg Getty Images © Dia Dipasupil


Jesienią ubiegłego roku głośno było o tym, że w filmie "Tangled" pojawi się Scarlett Johansson. Miała zagrać Matkę Gertrudę. Jednak teraz The Hollywood Reporter twierdzi, że te plany nie są już aktualne i aktorka nie jest już z filmem związana.

Za reżyserię odpowiada Michael Gracey. Ma on na swoim koncie jeden z największych musicalowych hitów w historii kina "Króla rozrywki". Ostatnio nakręcił film biograficzny "Better Man: Niesamowity Robbie Williams".

Zwiastun animacji "Zaplątani"




