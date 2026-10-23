Gwiazda wrestlingu w serialu "The Greatest" o Muhammadzie Alim. Zagra barwną postać

Gwiazdor wrestlingu i okazjonalny aktor Chris Jericho dołącza do obsady "The Greatest", nowego serialu Prime Video poświęconego Muhammadowi Alemu. Sportowiec wcieli się w Gorgeous'a George'a, jedną z najbardziej barwnych postaci w historii wrestlingu. Premiera wszystkich ośmiu odcinków produkcji została zaplanowana na 4 listopada.
Choć Muhammad Ali zapisał się w historii przede wszystkim jako jeden z najwybitniejszych bokserów wszech czasów, jego charakterystyczny styl i sposób budowania własnego wizerunku miały również inne źródła inspiracji. Jednym z nich był właśnie Gorgeous George
. Zawodnik potrafił przyciągać uwagę publiczności ekstrawaganckim wyglądem, pewnością siebie i doskonale opanowaną sztuką autopromocji. Dzięki telewizji stał się jedną z pierwszych wielkich gwiazd wrestlingu rozpoznawalnych także poza środowiskiem sportowym. Chris Jericho
pojawi się w roli Gorgeous'a George'a
w czwartym odcinku serialu.
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Gorgeous George
Muhammad Ali nie tylko na ringu
"The Greatest
" przybliży zarówno zawodowe osiągnięcia Alego, jak i jego prywatne życie. Twórcy zamierzają pokazać nie tylko wydarzenia, które na trwałe zapisały się w historii boksu i zostały szczegółowo udokumentowane, lecz także mniej znane chwile spędzone z dala od kamer i zainteresowania mediów. W centrum opowieści znajdzie się człowiek stojący za legendą sportu – mąż, ojciec, brat i syn.
W tytułową postać wcieli się Jaalen Best
. W serialu wystąpią również Omari Hardwick
i Dana Gourrier
jako rodzice boksera: Cassius „Cash” Clay senior oraz jego żona Odessa „Bird” Clay. Ich syna Rudy’ego Claya zagra Kai Parham
.
Ważne miejsce w historii zajmą także osoby związane z karierą Alego. Amin Joseph
sportretuje Sonny’ego Listona, rywala boksera i mistrza świata wagi ciężkiej. Z kolei Giovanni Ribisi
wcieli się w Angela Dundee’ego. W obsadzie pojawi się również Michael Ealy
, który zagra Malcolma X.
Chris Jericho: od wrestlingu do aktorstwaChris Jericho
od lat łączy działalność sportową z innymi przedsięwzięciami. Największą rozpoznawalność przyniosły mu występy wrestlingowe w WWE, a następnie w AEW. W tej drugiej federacji wciąż można go zobaczyć w ringu, choć walczy już okazjonalnie. Rola Gorgeous George’a stanowi kolejne rozwinięcie jego kariery przed kamerą.
W ostatnim czasie Jericho pojawił się w serialu kryminalnym "Tracker
", emitowanym przez stację CBS, a także w produkcji Apple TV zatytułowanej "Margo jest spłukana
". Na tym nie kończą się jego plany aktorskie. Widzowie zobaczą go również w drugim sezonie "Dextera: Zmartwychwstania
", który zadebiutuje 30 października.