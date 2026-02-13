Gwiazdor "Kości" jako słynny detektyw. Hit sprzed lat wraca w nowej wersji

David Boreanaz wraca na mały ekran – tym razem jako prywatny detektyw w nowym rebootcie klasycznego serialu "Rockford Files". Legendarną rolę Jamesa Rockforda, którą w latach 70. rozsławił James Garner, przejmuje gwiazdor "Buffy: Postrach wampirów", "Anioła ciemności" i "Kości".
Gwiazdor "Kości" jako słynny detektyw
Nowa wersja serialu "Rockford Files
" podobnie jak oryginał skupi się na Jimie Rockfordzie – detektywie niedawno zwolnionym warunkowo za przestępstwo, którego nie popełnił. Jak mówi opis, Rockford "rozwiązuje sprawy w Los Angeles, korzystając ze swojego uroku i sprytu, choć nie obywa się bez tarć z policją i światem przestępczym".
Boreanaz wydaje się właściwym człowiekiem na właściwym miejscu – w końcu przez lata rozwiązywał na ekranie zagadki kryminalne – zarówno jako wampir w "Aniele ciemności
", jak i agent FBI Seeley Booth w serialu "Kości
".
"Kości"
Za scenariusz nowego "Rockford Files" odpowiada Mike Daniels
, twórca "Synów Anarchii
". Boreanaz
zajmie się również produkcją serialu.