Gwiazdor "Kości" jako słynny detektyw. Hit sprzed lat wraca w nowej wersji
Gwiazdor "Kości" jako słynny detektyw. Hit sprzed lat wraca w nowej wersji

The Hollywood Reporter / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Paras Griffin
David Boreanaz wraca na mały ekran – tym razem jako prywatny detektyw w nowym rebootcie klasycznego serialu "Rockford Files". Legendarną rolę Jamesa Rockforda, którą w latach 70. rozsławił James Garner, przejmuje gwiazdor "Buffy: Postrach wampirów", "Anioła ciemności" i "Kości".

Nowa wersja serialu "Rockford Files" podobnie jak oryginał skupi się na Jimie Rockfordzie – detektywie niedawno zwolnionym warunkowo za przestępstwo, którego nie popełnił. Jak mówi opis, Rockford "rozwiązuje sprawy w Los Angeles, korzystając ze swojego uroku i sprytu, choć nie obywa się bez tarć z policją i światem przestępczym". 

Boreanaz wydaje się właściwym człowiekiem na właściwym miejscu – w końcu przez lata rozwiązywał na ekranie zagadki kryminalne – zarówno jako wampir w "Aniele ciemności", jak i agent FBI Seeley Booth w serialu "Kości".

Za scenariusz nowego "Rockford Files" odpowiada Mike Daniels, twórca "Synów Anarchii". Boreanaz zajmie się również produkcją serialu. 

