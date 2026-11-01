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Gwiazdy "Avengers: Doomsday" zamieniły się rolami. Pedro Pascal jako Doom, Robert Downey Jr jako Richards

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Gwiazdy+%22Avengers%3ADoomsday%22+zamieni%C5%82y+si%C4%99+rolami.+Pedro+Pascal+jako+Doom%2C+Robert+Downey+Jr+jako+Richards-169436
Gwiazdy &quot;Avengers: Doomsday&quot; zamieniły się rolami. Pedro Pascal jako Doom, Robert Downey Jr jako Richards
źródło: Materiały prasowe
A co, gdyby Pedro Pascal zagrał Doktora Dooma, a Robert Downey JrMistera Fantastic? W Halloween wszystko jest możliwe. Na niecałe dwa miesiące przed premierą "Avengers: Doomsday" gwiazdy widowiska na jeden wieczór zamieniły się rolami.
    

Tak wygląda Halloween z gwiazdami "Avengers: Doomsday"



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Robert Downey Jr opublikował na Instagramie filmik, w którym on i Pedro Pascal prezentują się w podmienionych kostiumach. Downey jako Reed Richards, a Pascal jako Victor von Doom.

Victor. Richard. Zamiana kostiumów!, czytamy w podpisie.

Zobaczcie sami:




Nadchodzący film ma postawić bohaterów Marvela przed jednym z największych zagrożeń, z jakimi kiedykolwiek musieli się zmierzyć. Gdy multiwersum zacznie się rozpadać, postacie pochodzące z różnych Ziem będą zmuszone zjednoczyć siły. Ich przeciwnikiem zostanie Doktor Doom, w którego wciela się Robert Downey Jr.
     
Obsada zapowiada spotkanie bohaterów z kilku różnych zakątków uniwersum Marvela. W roli Thora powróci Chris Hemsworth, a Anthony Mackie ponownie zagra Sama Wilsona, nowego Kapitana Amerykę. Chris Evans wystąpi jako Steve Rogers, natomiast Paul Rudd znów wcieli się w Ant-Mana.

W filmie zobaczymy również Tenocha Huertę jako Namora, Simu Liu jako Shang-Chiego, Letitię Wright jako Czarną Panterę, Kelseya Grammera jako Bestię, Danny’ego Ramireza jako Falcona oraz Winstona Duke’a jako M’Baku. Do obsady dołącza także Tom Hiddleston w roli Lokiego.

Nie zabraknie ponadto postaci związanych z uniwersum X-Men. Patrick Stewart ponownie wcieli się w Profesora X, Ian McKellen zagra Magneto, Alan Cumming wystąpi jako Nightcrawler, a Rebecca Romijn jako Mystique. James Marsden powróci w roli Cyclopsa, natomiast Channing Tatum zagra Gambita. 

"Avengers: Doomsday" zadebiutuje w kinach 18 grudnia. 

"Avengers: Doomsday" – zobacz zapowiedź


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