Gwiazdy "Avengers: Doomsday" zamieniły się rolami. Pedro Pascal jako Doom, Robert Downey Jr jako Richards

A co, gdyby Pedro Pascal zagrał Doktora Dooma, a Robert Downey Jr – Mistera Fantastic? W Halloween wszystko jest możliwe. Na niecałe dwa miesiące przed premierą "Avengers: Doomsday" gwiazdy widowiska na jeden wieczór zamieniły się rolami.
Tak wygląda Halloween z gwiazdami "Avengers: Doomsday" Robert Downey Jr
opublikował na Instagramie filmik, w którym on i Pedro Pascal
prezentują się w podmienionych kostiumach. Downey jako Reed Richards, a Pascal jako Victor von Doom. Victor. Richard. Zamiana kostiumów!
, czytamy w podpisie.
Zobaczcie sami:
Nadchodzący film ma postawić bohaterów Marvela przed jednym z największych zagrożeń, z jakimi kiedykolwiek musieli się zmierzyć. Gdy multiwersum zacznie się rozpadać, postacie pochodzące z różnych Ziem będą zmuszone zjednoczyć siły. Ich przeciwnikiem zostanie Doktor Doom
, w którego wciela się Robert Downey Jr
.
Obsada zapowiada spotkanie bohaterów z kilku różnych zakątków uniwersum Marvela. W roli Thora powróci Chris Hemsworth
, a Anthony Mackie
ponownie zagra Sama Wilsona, nowego Kapitana Amerykę. Chris Evans
wystąpi jako Steve Rogers, natomiast Paul Rudd
znów wcieli się w Ant-Mana.
W filmie zobaczymy również Tenocha Huertę
jako Namora, Simu Liu
jako Shang-Chiego, Letitię Wright
jako Czarną Panterę, Kelseya Grammera
jako Bestię, Danny’ego Ramireza
jako Falcona oraz Winstona Duke’a
jako M’Baku. Do obsady dołącza także Tom Hiddleston
w roli Lokiego.
Nie zabraknie ponadto postaci związanych z uniwersum X-Men. Patrick Stewart
ponownie wcieli się w Profesora X, Ian McKellen
zagra Magneto, Alan Cumming
wystąpi jako Nightcrawler, a Rebecca Romijn
jako Mystique. James Marsden
powróci w roli Cyclopsa, natomiast Channing Tatum
zagra Gambita.
"Avengers: Doomsday
" zadebiutuje w kinach 18 grudnia.
"Avengers: Doomsday" – zobacz zapowiedź