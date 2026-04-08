Gwiazdy "Euforii" na premierze 3. sezonu. Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi w kreacjach od modnych projektantów

Getty Images
autor: Monica Schipper
Za nami oficjalna premiera 3. sezonu serialu "Euforia". W nowych odcinkach powracają starzy bohaterowie. Na ekranie ponownie wystąpią: m.in. Zendaya, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Jacob Elordi, Hunter Schafer oraz Maude Apatow. Gwiazdy pojawiły się na czerwonym dywanie i zadały szyku modnymi kreacjami. Zobaczcie, jak wyglądali. 

Gwiazdy "Euforii" na premierze 3 sezonu



Sydney Sweeney


Alexa Demie


Jacob Elordi


Zendaya


Hunter Schafer


Maude Apatow

Pierwszy odcinek trafi na HBO Max już 13 kwietnia, a kolejne epizody będą pojawiać się co tydzień. Finał sezonu zaplanowano na 1 czerwca, kiedy widzowie zobaczą ósmy, zamykający rozdział odcinek.

Choć powrót serialu cieszy, nad nową odsłoną unosi się też cień pożegnania. Zendaya, czyli ekranowa Rue, w jednym z wywiadów zasugerowała, że trzeci sezon może być ostatnim w historii produkcji. Więcej o tym przeczytacie TUTAJ

Przypomnijmy, że przez okres pomiędzy drugim a trzecim sezonem "Euforii" sporo zmieniło się u bohaterów serialu. Rue (Zendaya) znajduje się teraz w Meksyku. Bohaterka popadła w długi u dilerki narkotyków Laurie (Martha Kelly) i "szuka bardzo kreatywnych sposobów, by je spłacić". Jules (Hunter Schafer) studiuje sztukę i zmaga się z lękiem przed karierą malarki, bardzo starając się unikać odpowiedzialności. Maddie (Alexa Demie) pracuje w hollywoodzkiej agencji talentów, a Lexi (Maude Apatow) jest asystentką showrunnerki, w którą wciela się Sharon Stone. Wreszcie Cassie (Sydney Sweeney) i Nate (Jacob Elordi) - okazuje się, że para jest zaręczona, w trakcie sezonu ma wziąć ślub.

Powiązane artykuły Euforia

Zobacz wszystkie artykuły

Euforia  (2019)

 Euforia

Euphoria  (2012)

 Euphoria

Najnowsze Newsy

Filmy

Kolejne "Avatary" będą krótsze i tańsze? Disney chce zmniejszyć ryzyko

Filmy

Gunn dementuje doniesienia o aktorkach walczących o rolę w sequelu "Supermana"

6 komentarzy
Seriale

Piąty sezon "The Boys" przegrywa z... Trumpem? Recenzja

1 komentarz
Filmy

Tom Holland komentuje dokrętki nowego "Spider-Mana". Więcej śmiechu?

20 komentarzy
Filmy

Recenzja: Czy "Super Mario Galaxy Film" jest super?

Festiwale i nagrody Filmy

Garden Party – zielona sekcja na 26. MFF Nowe Horyzonty

Festiwale i nagrody Filmy

Znamy daty 99. i 100. ceremonii Oscarowej

14 komentarzy