Gwiazdy "Euforii" na premierze 3. sezonu. Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi w kreacjach od modnych projektantów

Za nami oficjalna premiera 3. sezonu serialu "Euforia". W nowych odcinkach powracają starzy bohaterowie. Na ekranie ponownie wystąpią: m.in. Zendaya, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Jacob Elordi, Hunter Schafer oraz Maude Apatow. Gwiazdy pojawiły się na czerwonym dywanie i zadały szyku modnymi kreacjami. Zobaczcie, jak wyglądali.
Gwiazdy "Euforii" na premierze 3 sezonu
Sydney Sweeney
Alexa Demie
Jacob Elordi
Zendaya
Hunter Schafer
Maude Apatow
Pierwszy odcinek trafi na HBO Max już 13 kwietnia, a kolejne epizody będą pojawiać się co tydzień. Finał sezonu zaplanowano na 1 czerwca, kiedy widzowie zobaczą ósmy, zamykający rozdział odcinek.
Choć powrót serialu cieszy, nad nową odsłoną unosi się też cień pożegnania. Zendaya, czyli ekranowa Rue, w jednym z wywiadów zasugerowała, że trzeci sezon może być ostatnim w historii produkcji. Więcej o tym przeczytacie TUTAJ
"Euforia" – co czeka nas w sezonie trzecim?
Przypomnijmy, że przez okres pomiędzy drugim a trzecim sezonem "Euforii
" sporo zmieniło się u bohaterów serialu. Rue (Zendaya
) znajduje się teraz w Meksyku. Bohaterka popadła w długi u dilerki narkotyków Laurie (Martha Kelly
) i "szuka bardzo kreatywnych sposobów, by je spłacić". Jules (Hunter Schafer
) studiuje sztukę i zmaga się z lękiem przed karierą malarki, bardzo starając się unikać odpowiedzialności. Maddie (Alexa Demie
) pracuje w hollywoodzkiej agencji talentów, a Lexi (Maude Apatow
) jest asystentką showrunnerki, w którą wciela się Sharon Stone
. Wreszcie Cassie (Sydney Sweeney
) i Nate (Jacob Elordi
) - okazuje się, że para jest zaręczona, w trakcie sezonu ma wziąć ślub.
"Euforia" – sezon 3. Zobacz zwiastun