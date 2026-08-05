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Gwiazdy "Gry o tron" i "Hobbita" w serialu o młodym Herkulesie Poirocie

The Hollywood Reporter / autor: /
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Gwiazdy &quot;Gry o tron&quot; i &quot;Hobbita&quot; w serialu o młodym Herkulesie Poirocie
źródło: Getty Images
autor: Taylor Hill
Przygotowania do serialu "Hercule" nabierają tempa. Nowa produkcja BBC i BritBox, która opowie o młodości Herkulesa Poirota, właśnie powiększyła obsadę o kolejne znane nazwiska. Do Edwarda Bluemela, wcześniej ogłoszonego jako odtwórca głównej roli, dołączają między innymi Jack Gleeson znany z "Gry o tron" oraz James Nesbitt z trylogii "Hobbit".

"Hercule" – serial o młodym Herkulesie Poirocie



Sześcioodcinkowy "Hercule" to wspólna produkcja BBC i BritBox oparta na twórczości Agathy Christie. Serial przedstawi początki kariery najsłynniejszego belgijskiego detektywa, pokazując go jeszcze przed wydarzeniami znanymi z klasycznych powieści. Twórcy zapowiadają kameralne spojrzenie na samego Poirota, ale jednocześnie szeroki obraz Wielkiej Brytanii okresu międzywojennego.

GettyImages-2084912756.jpg Getty Images © Max Mumby/Indigo
James Nesbitt

Fabuła będzie czerpać z trzech wczesnych opowiadań Christie. W trakcie historii widzowie poznają osoby, które odegrają ważną rolę w życiu detektywa – jego przyszłych przyjaciół, sojuszników, a także jednego z najważniejszych przeciwników.

W serialu zobaczymy również Henry’ego Ashtona ("Rycerz siedmiu królestw"), Jamesa D’Arcy’ego ("Oppenheimer"), Calvina Dembę ("Supacell"), Phila Dunninga ("Smoggie Queens"), Tamsin Greig ("Riot Women"), Guya Remmersa ("Łowczynie"), Rebeccę Rittenhouse ("Zabójcza przyjaźń") i Mawaana Rizwana ("Juice").

Za scenariusz odpowiada Benji Walters, autor serialu "Głosy ciszy". Reżyserią pierwszych dwóch odcinków zajmuje się Jonny Campbell, kolejne dwa wyreżyseruje Chanya Button, a finałowe – Alrick Riley

Zdjęcia do serialu mają rozpocząć się w najbliższych dniach w Liverpoolu.

Premierę zaplanowano na 2027 rok. 

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