Gwiazdy "Gry o tron" i "Hobbita" w serialu o młodym Herkulesie Poirocie

Przygotowania do serialu "Hercule" nabierają tempa. Nowa produkcja BBC i BritBox, która opowie o młodości Herkulesa Poirota, właśnie powiększyła obsadę o kolejne znane nazwiska. Do Edwarda Bluemela, wcześniej ogłoszonego jako odtwórca głównej roli, dołączają między innymi Jack Gleeson znany z "Gry o tron" oraz James Nesbitt z trylogii "Hobbit".
Sześcioodcinkowy "Hercule" to wspólna produkcja BBC i BritBox oparta na twórczości Agathy Christie. Serial przedstawi początki kariery najsłynniejszego belgijskiego detektywa, pokazując go jeszcze przed wydarzeniami znanymi z klasycznych powieści. Twórcy zapowiadają kameralne spojrzenie na samego Poirota, ale jednocześnie szeroki obraz Wielkiej Brytanii okresu międzywojennego.
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James Nesbitt
Fabuła będzie czerpać z trzech wczesnych opowiadań Christie. W trakcie historii widzowie poznają osoby, które odegrają ważną rolę w życiu detektywa – jego przyszłych przyjaciół, sojuszników, a także jednego z najważniejszych przeciwników.
W serialu zobaczymy również Henry’ego Ashtona
("Rycerz siedmiu królestw
"), Jamesa D’Arcy’ego
("Oppenheimer
"), Calvina Dembę
("Supacell
"), Phila Dunninga
("Smoggie Queens
"), Tamsin Greig
("Riot Women
"), Guya Remmersa
("Łowczynie
"), Rebeccę Rittenhouse
("Zabójcza przyjaźń
") i Mawaana Rizwana
("Juice
").
Za scenariusz odpowiada Benji Walters
, autor serialu "Głosy ciszy
". Reżyserią pierwszych dwóch odcinków zajmuje się Jonny Campbell
, kolejne dwa wyreżyseruje Chanya Button
, a finałowe – Alrick Riley
.
Zdjęcia do serialu mają rozpocząć się w najbliższych dniach w Liverpoolu.
Premierę zaplanowano na 2027 rok.