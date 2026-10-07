Newsy Gwiazdy "Igrzysk śmierci" w Musée Rodin w Paryżu!
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Gwiazdy "Igrzysk śmierci" w Musée Rodin w Paryżu!

Informacja sponsorowana /
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Gwiazdy &quot;Igrzysk śmierci&quot; w Musée Rodin w Paryżu!
Mckenna Grace i Joseph Zada – gwiazdy filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" – wzięli udział w otwarciu wystawy "Elegance Is Authority: The Story, Style and Power of Panem". Oboje zachwycili swoimi stylizacjami. Grace miała na sobie kreację projektu Monique Lhuillier, inspirowaną suknią ślubną Katniss z "Igrzysk śmierci: W pierścieniu ognia". Zada wystąpił w garniturze projektu ERL, z broszką Tiffany.


Wystawa, otwarta dla publiczności 7 i 8 października w ogrodach Muzeum Rodina, zaprasza fanów do świata Panem poprzez kostiumy, styl i wizualne dziedzictwo serii. Oferuje także wgląd w przepych, ceremoniał i widowiskowość Kapitolu, które towarzyszą 50. Głodowym Igrzyskom.



"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" w kinach od 20 listopada!
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