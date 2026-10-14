Gwiazdy "Lalki" składają hołd nauczycielom

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej aktorzy i aktorki filmu "Lalka" w reżyserii Macieja Kawalskiego w osobistych wspomnieniach wracają do lat szkolnych i pedagogów, którzy pozostawili ślad w ich życiu.
Szkoła to jest bardzo ważne miejsce. Po domu rodzinnym chyba najważniejsze - Marcin Dorociński.
14 października to najlepsza okazja, by powiedzieć nauczycielom "dziękuję" – za codzienną pracę, cierpliwość, zaangażowanie i wiarę w uczniów. Za lekcje, które wykraczają poza szkolne podręczniki, i za słowa, które potrafią zostać w pamięci na długie lata. "Hołd dla nauczycieli" to wyraz uznania dla wszystkich, którzy pomagają kolejnym pokoleniom poznawać świat, rozwijać skrzydła i kształtować własne przekonania.
Z myślą o nauczycielach i uczniach powstała platforma lalka.edu.pl, na której można znaleźć bezpłatne materiały dydaktyczne związane z ekranizacją powieści Bolesława Prusa. Serwis oferuje m.in. scenariusze lekcji, propozycje debat oksfordzkich, wideoprelekcje i materiały ułatwiające wykorzystanie filmu podczas zajęć szkolnych.
Film "Lalka" w reżyserii Macieja Kawalskiego to nie tylko nowa epicka ekranizacja jednej z najważniejszych powieści polskiej literatury, lecz także okazja do rozmowy o wartościach, relacjach i świecie, który nieustannie się zmienia.
Wszystkim nauczycielkom, nauczycielom i pracownikom oświaty – dziękujemy!
Hołd dla nauczycieli
Informacja sponsorowana
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