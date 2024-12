Joseph Gordon-Levitt kręci film o AI z Anne Hathaway!

Thriller o sztucznej inteligencji

Zwiastun filmu "Don Jon"

O nowym projekcie na razie niewiele wiadomo. Nie podano żadnych szczegółów fabuły poza informacją, że będzie to thriller o sztucznej inteligencji. Nie znamy również tytułu filmu.Wiemy za to, że Joseph Gordon-Levitt jest nie tylko reżyserem, ale także współscenarzystą projektu. W pracach nad tekstem wspomagał go, z którym spotkał się na planie filmu Olivera Stone'a Snowden ".Wśród pomysłodawczyń fabuły jest, czyli gwiazda serialu " Poker Face . Ten z kolei będzie producentem całości. Joseph Gordon-Levitt w swojej reżyserskiej karierze zrealizował dotąd jeden film pełnometrażowy. Był toz 2013 roku.Była to historia seksoholika, który spotyka na swej drodze niepoprawną romantyczkę. W życiu Jona liczy się kilka rzeczy - siłka, bryka, Bóg, rodzina, koledzy i porno. Kumple nazywają go Don Jon, bo żadna mu się nie oprze. Barbara jest młoda, seksowna i "ma styl". Zakochana w hollywoodzkich romansach marzy o księciu z bajki, z którym wyruszy w stronę zachodzącego słońca. Obydwoje uwielbiają filmy, szczególnie te z happy endem. Choć każde z nich preferuje inny gatunek...