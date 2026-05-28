Gwiazdy "Off Campus" nagrały erotyczny romans. Mika Abdalla i Stephen Kalyn gwiazdami aplikacji Quinn

Mika Abdalla i Stephen Kalyn, czyli Allie Hayes i Dean Di Laurentis, wystąpiły w zrealizowanym dla aplikacji Quinn trzyodcinkowym romansie audio zatytułowanym "Rent Free". Wcześniej Hudson Williams i Connor Storrie, gwiazdorzy "Gorącej rywalizacji", wystąpili w innej produkcji pod szyldem Quinn Originals, "Ember & Ice".
O czym opowie "Rent Free" z gwiazdami "Off Campus"? "Rent Free"
to opowieść o dwójce osób, które stanowią swoje przeciwieństwa. Nora to mieszkająca w Nowym Jorku zadziorna i charyzmatyczna malarka. Jack to z kolei zarozumiały i irytująco czarujący były sportowiec, który przebranżowił się na bankiera inwestycyjnego. Oboje próbują poradzić sobie wspólnie z bólami dorosłości tuż po studiach.
Oto pełen opis fabuły: W ciągu 24 godzin życie Nory rozpada się. Zostaje zdradzona, traci mieszkanie i nagle nie ma dokąd pójść. Nie mając innego wyjścia wprowadza się do Jacka, najlepszego kolegi swojego starszego brata. Życie Jacka zbudowane jest na rutynie: praca, siłownia, okazyjne randki, powtórz. Pojawienie się Nory zaburza jednak tę równowagę. Coś, co zaczęło się jako tymczasowe rozwiązanie, szybko zaczyna się komplikować. "Rent Free" zanurzy słuchaczy w odurzającym romansie na jedno mieszkanie, zero granic i dwa absolutne przeciwieństwa. Aplikacja Quinn to platforma, na której publikowane są erotyczne/romansowe audiobooki i słuchowiska.
Wśród aktorów, którzy użyczyli swoje głosy produkcjom Quinn są m.in. Andrew Scott, Christopher Briney, Jamie Campbell Bower i Shawn Hatosy. Odkryłem, że Quinn to aplikacja pełna pikantnych, ale pięknych opowieści. Uznałem, że chcę być tego częścią
, skomentował Kalyn
.
We współczesnych romansach jesteśmy zbyt ostrożni. Ludzie nie wyrażają swoich uczuć i pragnień wystarczająco mocno. Więc miło jest, kiedy pojawiają się takie właśnie opowieści o pożądaniu
, dodała Abdalla
.
SERIAL KILLERS: Oceniamy "Off Campus"