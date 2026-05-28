Gwiazdy "Off Campus" nagrały erotyczny romans. Mika Abdalla i Stephen Kalyn gwiazdami aplikacji Quinn

Variety / autor: /
Mika Abdalla i Stephen Kalyn, czyli Allie Hayes i Dean Di Laurentis, wystąpiły w zrealizowanym dla aplikacji Quinn trzyodcinkowym romansie audio zatytułowanym "Rent Free". Wcześniej Hudson Williams i Connor Storrie, gwiazdorzy "Gorącej rywalizacji", wystąpili w innej produkcji pod szyldem Quinn Originals, "Ember & Ice". 
    

"Rent Free" to opowieść o dwójce osób, które stanowią swoje przeciwieństwa. Nora to mieszkająca w Nowym Jorku zadziorna i charyzmatyczna malarka. Jack to z kolei zarozumiały i irytująco czarujący były sportowiec, który przebranżowił się na bankiera inwestycyjnego. Oboje próbują poradzić sobie wspólnie z bólami dorosłości tuż po studiach.  
     
Oto pełen opis fabuły:

W ciągu 24 godzin życie Nory rozpada się. Zostaje zdradzona, traci mieszkanie i nagle nie ma dokąd pójść. Nie mając innego wyjścia wprowadza się do Jacka, najlepszego kolegi swojego starszego brata. Życie Jacka zbudowane jest na rutynie: praca, siłownia, okazyjne randki, powtórz. Pojawienie się Nory zaburza jednak tę równowagę. Coś, co zaczęło się jako tymczasowe rozwiązanie, szybko zaczyna się komplikować. "Rent Free" zanurzy słuchaczy w odurzającym romansie na jedno mieszkanie, zero granic i dwa absolutne przeciwieństwa.


Aplikacja Quinn to platforma, na której publikowane są erotyczne/romansowe audiobooki i słuchowiska. Wśród aktorów, którzy użyczyli swoje głosy produkcjom Quinn są m.in. Andrew Scott, Christopher Briney, Jamie Campbell Bower i Shawn Hatosy.    

Odkryłem, że Quinn to aplikacja pełna pikantnych, ale pięknych opowieści. Uznałem, że chcę być tego częścią, skomentował Kalyn.

We współczesnych romansach jesteśmy zbyt ostrożni. Ludzie nie wyrażają swoich uczuć i pragnień wystarczająco mocno. Więc miło jest, kiedy pojawiają się takie właśnie opowieści o pożądaniu, dodała Abdalla.

