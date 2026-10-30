Gwiazdy żegnają Patricka Stewarta. Ian McKellen i Hugh Jackman zabrali głos

Śmierć Patricka Stewarta poruszyła nie tylko fanów "Star Treka" i "X-Men", ale również aktorów i twórców, którzy mieli okazję z nim pracować - od wczoraj w mediach społecznościowych pojawiają się posty upamiętniające zmarłego. Wspomnieniami podzielili się między innymi Ian McKellen, Hugh Jackman i William Shatner.
Aktorzy z "X-Men" upamiętniają Stewarta
Szczególnie osobisty wpis opublikował McKellen
, który od lat przyjaźnił się ze Stewartem
i zagrał z nim pamiętne sceny w filmach o X-Men. Aktor podkreślił, że jego przyjaciel był dumny ze swoich korzeni w Yorkshire, a szczerość i otwartość stanowiły ważną część jego charakteru. Był człowiekiem, na którym można było polegać, którego można było podziwiać, a w moim przypadku – kochać.
Wspomniał również początki ich znajomości w Royal Shakespeare Company i moment, gdy Stewart
opowiedział mu o propozycji zagrania w "Star Treku
". McKellen
przyznał, że początkowo ostrzegał kolegę przed porzuceniem kariery teatralnej na rzecz Hollywood, ale dziś cieszy się, że ten podjął ryzyko.
Wpis opublikował także Hugh Jackman
, który wciela się w Wolverine'a
w filmach o mutantach. Straciliśmy jednego z największych aktorów sceny i ekranu. A dla mnie także wspaniałego przyjaciela i człowieka. Tak wiele się od niego nauczyłem. Będzie mi go brakować do końca życia. Stewarta
pożegnała również Rebecca Romijn
, odtwórczyni roli Mystique
. Aktorka wspomniała ich 25-letnią znajomość i podkreśliła, że miała szczęście przez tyle lat przebywać w jego otoczeniu. Opisała go jako niezwykle zabawnego, pełnego uroku i obdarzonego wyjątkowym poczuciem humoru człowieka. Zwróciła też uwagę na jego charakterystyczny, donośny głos, który potrafił wypełnić całą salę.
Głos zabrała także Famke Janssen
, filmowa Jean Grey,
która ze Stewartem
pracowała zarówno przy "X-Men
", jak i "Star Treku
". Aktorka stwierdziła: Patrick był legendą. Jednym z największych.
Podkreśliła też, że przez kilka dekad miała zaszczyt z nim współpracować i że aktor nigdy nie zostanie zapomniany. Aktora upamiętnili też Dafne Keen
i Kelsey Grammer
(filmowi X-23 i Bestia), podkreślając, jak wspaniałym był artystą i człowiekiem.
Do Stewarta
odniósł się również William Shatner
, odtwórca roli kapitana Kirka
w "Star Treku
". Nazwał go wspaniałym aktorem i przyjacielem, podkreślając, że Picard
uosabiał to, co najlepsze w ludziach, podobnie jak aktor, który go grał. Seth MacFarlane
, z którym Stewart
współpracował między innymi przy "Family Guyu
" i "Tedzie
", wspominał natomiast jego pokorę i niezwykłą umiejętność nadawania wyjątkowego charakteru nawet pojedynczym kwestiom dialogowym. Jak opowiedział, Stewart
miał zwyczaj wchodzić na plan nowego filmu z poczuciem, że jest na nim największym nowicjuszem.
Głos zabrał również Kevin Feige
, szef Marvel Studios. Przyznał, że pierwsze spotkanie ze Stewartem
na planie "X-Men
" zrobiło na nim ogromne wrażenie. Podkreślił jego inteligencję, ciepło, hojność i poczucie humoru, dodając, że poza kamerą aktor był jeszcze bardziej niezwykły niż na ekranie. Stewart
zmarł w środę w swoim domu w Los Angeles po "krótkim i dojmującym doświadczeniu choroby Alzheimera i otępienia z ciałami Lewy'ego", jak napisała jego rzeczniczka Kelly Bush Novak. Miał 86 lat. Na ekranie zobaczymy go jeszcze w "Avengers: Doomsday
".
"Avengers: Doomsday" - zwiastun