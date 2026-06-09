Kolejne gwiazdy w filmie o zniknięciu Agathy Christie

Obsada filmu "Eleven Missing Days" stale się powiększa. Do Vincenta Cassela i Felicity Jones, których angaż ogłoszono już wcześniej, właśnie dołączyli Ryan McParland ("Nic nie mów"), Alfie Allen ("Gra o tron"), Ben Hardy ("Obecność: Ostatnie namaszczenie") oraz Stacy Martin ("The Brutalist"). Zdjęcia do utrzymanego w stylistyce noir thrillera kryminalnego rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu na terenie Wielkiej Brytanii.
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Stacy Martin
W centrum historii znajduje się postać grana przez Vincenta Cassela. Aktor wcieli się w emerytowanego belgijskiego detektywa policyjnego Jacques'a Pietersa – bohatera wyraźnie inspirowanego najsłynniejszym śledczym stworzonym przez Agathę Christie, Herkulesem Poirotem. Detektyw zostaje wciągnięty w zagadkową sprawę zaginięcia brytyjskiej pisarki, opartą na prawdziwych wydarzeniach.
Fabuła przeniesie widzów do grudnia 1926 roku. Wówczas Agatha Christie, znajdująca się u szczytu swojej popularności, zniknęła ze swojego domu w niezwykłych i do dziś niewyjaśnionych okolicznościach. Film opowie o śledztwie, które – niczym jedna z powieści samej autorki – zamieniło wszystkich z jej najbliższego otoczenia w potencjalnych podejrzanych.
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Zaginięcie Agathy Christie pozostaje jedną z największych i najbardziej fascynujących zagadek w historii literatury – przez 11 dni cała Wielka Brytania śledziła poszukiwania "Królowej Kryminału", a jej odnalezienie przyniosło więcej pytań niż odpowiedzi. Do zniknięcia doszło krótko po śmierci matki pisarki i gwałtownej kłótni z mężem, który przyznał się do romansu oraz zażądał rozwodu. Wzburzona tą wiadomością Christie opuściła swoją posiadłość w Styles.
Kilka godzin później jej samochód odnaleziono na skraju urwiska w Surrey; w środku znajdowały się futro, walizka i wygasłe prawo jazdy, jednak po samej autorce nie było śladu. W zakrojonych na ogromną skalę poszukiwaniach uczestniczyło ponad tysiąc policjantów i tysiące ochotników, a do sprawy włączył się nawet twórca "Sherlocka Holmesa", Arthur Conan Doyle, który zaniósł rękawiczkę pisarki do medium. Christie odnaleziono ostatecznie w luksusowym hotelu Swan Hydropathic w Harrogate, gdzie zameldowała się pod nazwiskiem Theresa Neele – takim samym jak nazwisko kochanki jej męża. PIsarka nigdy jednak publicznie nie wyjaśniła powodów swojego zniknięcia, tłumacząc je amnezją i załamaniem nerwowym.
Za kamerą stoi Bertie Ellwood
, mający w dorobku pracę przy serialu "Silo
". Scenariusz napisał Ernesto Foronda
("Better Luck Tomorrow
"), opierając go na książce "Agatha Christie and the Eleven Missing Days" autorstwa badacza twórczości Christie, Jareda Cade’a.
W obsadzie znaleźli się również Nicole Elizabeth Berger
oraz Oliver Trevena
.