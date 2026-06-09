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Kolejne gwiazdy w filmie o zniknięciu Agathy Christie

Deadline / autor: /
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Kolejne gwiazdy w filmie o zniknięciu Agathy Christie
źródło: Getty Images
autor: Tim P. Whitby
Obsada filmu "Eleven Missing Days" stale się powiększa. Do Vincenta Cassela i Felicity Jones, których angaż ogłoszono już wcześniej, właśnie dołączyli Ryan McParland ("Nic nie mów"), Alfie Allen ("Gra o tron"), Ben Hardy ("Obecność: Ostatnie namaszczenie") oraz Stacy Martin ("The Brutalist"). Zdjęcia do utrzymanego w stylistyce noir thrillera kryminalnego rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu na terenie Wielkiej Brytanii. 

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Stacy Martin


"Eleven Missing Days" – prawdziwa historia zaginięcia Agathy Christie



W centrum historii znajduje się postać grana przez Vincenta Cassela. Aktor wcieli się w emerytowanego belgijskiego detektywa policyjnego Jacques'a Pietersa – bohatera wyraźnie inspirowanego najsłynniejszym śledczym stworzonym przez Agathę Christie, Herkulesem Poirotem. Detektyw zostaje wciągnięty w zagadkową sprawę zaginięcia brytyjskiej pisarki, opartą na prawdziwych wydarzeniach.

Fabuła przeniesie widzów do grudnia 1926 roku. Wówczas Agatha Christie, znajdująca się u szczytu swojej popularności, zniknęła ze swojego domu w niezwykłych i do dziś niewyjaśnionych okolicznościach. Film opowie o śledztwie, które – niczym jedna z powieści samej autorki – zamieniło wszystkich z jej najbliższego otoczenia w potencjalnych podejrzanych.

GettyImages-3163089.jpg Getty Images © Hulton Archive

Zaginięcie Agathy Christie pozostaje jedną z największych i najbardziej fascynujących zagadek w historii literatury – przez 11 dni cała Wielka Brytania śledziła poszukiwania "Królowej Kryminału", a jej odnalezienie przyniosło więcej pytań niż odpowiedzi. Do zniknięcia doszło krótko po śmierci matki pisarki i gwałtownej kłótni z mężem, który przyznał się do romansu oraz zażądał rozwodu. Wzburzona tą wiadomością Christie opuściła swoją posiadłość w Styles. 

Kilka godzin później jej samochód odnaleziono na skraju urwiska w Surrey; w środku znajdowały się futro, walizka i wygasłe prawo jazdy, jednak po samej autorce nie było śladu. W zakrojonych na ogromną skalę poszukiwaniach uczestniczyło ponad tysiąc policjantów i tysiące ochotników, a do sprawy włączył się nawet twórca "Sherlocka Holmesa", Arthur Conan Doyle, który zaniósł rękawiczkę pisarki do medium. Christie odnaleziono ostatecznie w luksusowym hotelu Swan Hydropathic w Harrogate, gdzie zameldowała się pod nazwiskiem Theresa Neele – takim samym jak nazwisko kochanki jej męża. PIsarka nigdy jednak publicznie nie wyjaśniła powodów swojego zniknięcia, tłumacząc je amnezją i załamaniem nerwowym.

Za kamerą stoi Bertie Ellwood, mający w dorobku pracę przy serialu "Silo". Scenariusz napisał Ernesto Foronda ("Better Luck Tomorrow"), opierając go na książce "Agatha Christie and the Eleven Missing Days" autorstwa badacza twórczości Christie, Jareda Cade’a.

W obsadzie znaleźli się również Nicole Elizabeth Berger oraz Oliver Trevena.

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