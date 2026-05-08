Paul Mescal i Jessie Buckley znów razem! Za kamerą Benh Zeitlin

Wygląda na to, że Paul Mescal i Jessie Buckley znów spotkają się na planie filmowym. Gwiazdy kostiumowego "Hamneta" zagrają główne role w filmie o miłości niemożliwej.
Benh Zeitlin wraca do kina
Ale na tym nie koniec dobrych wiadomości! Wiele osób zachwyci informacja, że reżyserem i scenarzystą projektu jest Benh Zeitlin
, autor "Bestii z południowych krain
". Będzie to jego pierwszy projekt filmowy od czasu "Wendy
" z 2020 roku.
Film nosi tytuł "Hold on to Your Angels"
. Za obraz odpowiadać będą: studio Brada Pitta
Plan B oraz zdobywca Oscara za "Anorę
" producent Alex Coco
.
Akcja filmu rozgrywać się będzie na krańcu południowej Luizjany. Mescal
wcieli się w ściganego przez prawo przestępcę pędzącego na łeb na szyję wprost do piekła. Buckley
zagra niezłomną strażniczkę zagubionych dusz. Gdy drogi bohaterów przetną się, wybucha wielka miłość. Ale jest ona skazana na zagładę, gdy ich niewielki skrawek raju zacznie rozpadać się na mokradłach Luizjany.
Tak o filmie mówi jego autor Benh Zeitlin
:
"Hold on to Your Angels" to opowieść o najbardziej niemożliwej miłości, jakiej świadkiem byłem kiedykolwiek. To romans wyrzutków u kresu Ameryki, osadzony na rozpadających się obrzeżach Luizjany. Marzyłem o opowiedzeniu tej historii odkąd jej bohaterka Pam Harper weszła na przesłuchanie do filmu "Bestie z południowych krain" 17 lat temu. To list miłosny do zagrożonego wyginięciem stylu życia i wezwanie do empatii na podzielonej planecie.
