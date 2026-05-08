Newsy Filmy Paul Mescal i Jessie Buckley znów razem! Za kamerą Benh Zeitlin
Filmy

Paul Mescal i Jessie Buckley znów razem! Za kamerą Benh Zeitlin

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Gwiazdy+filmu+%22Hamnet%22+Paul+Mescal+i+Jessie+Buckley+z+g%C5%82%C3%B3wnymi+rolami+w+nowym+obrazie+re%C5%BCysera+%22Bestii+z+po%C5%82udniowych+krain%22-166486
Paul Mescal i Jessie Buckley znów razem! Za kamerą Benh Zeitlin
źródło: Getty Images
autor: Christopher Polk/2026GG
Wygląda na to, że Paul Mescal i Jessie Buckley znów spotkają się na planie filmowym. Gwiazdy kostiumowego "Hamneta" zagrają główne role w filmie o miłości niemożliwej.

Benh Zeitlin wraca do kina



Ale na tym nie koniec dobrych wiadomości! Wiele osób zachwyci informacja, że reżyserem i scenarzystą projektu jest Benh Zeitlin, autor "Bestii z południowych krain". Będzie to jego pierwszy projekt filmowy od czasu "Wendy" z 2020 roku.

Film nosi tytuł "Hold on to Your Angels". Za obraz odpowiadać będą: studio Brada Pitta Plan B oraz zdobywca Oscara za "Anorę" producent Alex Coco.

02.jpg Getty Images © Rodin Eckenroth


Akcja filmu rozgrywać się będzie na krańcu południowej Luizjany. Mescal wcieli się w ściganego przez prawo przestępcę pędzącego na łeb na szyję wprost do piekła. Buckley zagra niezłomną strażniczkę zagubionych dusz. Gdy drogi bohaterów przetną się, wybucha wielka miłość. Ale jest ona skazana na zagładę, gdy ich niewielki skrawek raju zacznie rozpadać się na mokradłach Luizjany.

Tak o filmie mówi jego autor Benh Zeitlin:

"Hold on to Your Angels" to opowieść o najbardziej niemożliwej miłości, jakiej świadkiem byłem kiedykolwiek. To romans wyrzutków u kresu Ameryki, osadzony na rozpadających się obrzeżach Luizjany. Marzyłem o opowiedzeniu tej historii odkąd jej bohaterka Pam Harper weszła na przesłuchanie do filmu "Bestie z południowych krain" 17 lat temu. To list miłosny do zagrożonego wyginięciem stylu życia i wezwanie do empatii na podzielonej planecie.

Zwiastun filmu "Hamnet"




Powiązane artykuły Benh Zeitlin

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

"Fiume o morte!" zwycięzcą Dokumentalnego Grand Prix FIPRESCI!

Seriale

Jeszcze jeden Sherlock Holmes! Gra go Rafe Spall

Filmy

Brendan Fraser pracuje nad formą przed nową "Mumią". "Życzcie mi szczęścia"

Festiwale i nagrody Filmy

Złote Globy 2027. Sztuczna inteligencja nie wyklucza z walki o nagrody

2 komentarze
Filmy

Influencerzy gwiazdami przyszłości? Robert Downey Jr. uważa, że to bzdura

3 komentarze
Inne Filmy

Biały Dom o Marku Hamillu: "chory człowiek". Powodem post o Trumpie

22 komentarze
Filmy

Nowy projekt Charlize Theron i reżysera "Alfy"

9 komentarzy