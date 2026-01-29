Gwiazdy na premierze "Zapisków śmiertelnika". Nadchodzi nowy model męskości?

Reżyser Maciej Żak opowiada o swoim nowym filmie Zapiski śmiertelnika - i od razu ustawia właściwą perspektywę. To nie jest komedia „do śmiechu”, lecz film, w którym humor staje się narzędziem dystansu. Pomaga oswoić to, co trudne, bez banalizowania tematu. Jak podkreśla Żak, „Zapiski śmiertelnika” nie dają gotowych odpowiedzi ani recept. To głos w dyskusji - zaproszenie do rozmowy, która często zaczyna się po seansie i wraca jeszcze długo później w mailach i wiadomościach od widzów. Bo śmiertelnikami jesteśmy wszyscy, a zmierzenie się z tym faktem nie musi oznaczać strachu.