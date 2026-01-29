Newsy Gwiazdy na premierze "Zapisków śmiertelnika". Nadchodzi nowy model męskości?
Gwiazdy na premierze "Zapisków śmiertelnika". Nadchodzi nowy model męskości?

Gwiazdy na premierze &quot;Zapisków śmiertelnika&quot;. Nadchodzi nowy model męskości?
Byliśmy na uroczystej premierze "Zapisków śmiertelnika" – nowego filmu Macieja Żaka. Po seansie mieliśmy okazję porozmawiać z twórcami oraz aktorami.

"Zapiski śmiertelnika" zapowiadane są jako przejmująca opowieść o pięćdziesięcioletnim bohaterze, który przyjeżdża do nadmorskiego kurortu z myślą o samobójstwie – mimo posiadania rodziny, pieniędzy i pozornego życiowego komfortu nie czuje się szczęśliwy. Momentem przełomowym staje się pisanie pożegnalnego listu do żony, przerwane przez pojawienie się ducha ojca, który sam odebrał sobie życie i próbuje powstrzymać syna przed powtórzeniem jego błędu.

W rolach głównych występują Ireneusz Czop i Magdalena Boczarska. Film będzie można oglądać w kinach w całej Polsce od tego piątku – 30 stycznia.

Magdalena Boczarska i Ireneusz Czop. "Mężczyźni mówią: coś jest ze mną nie tak"





Maciej Żak: "Wszyscy jesteśmy śmiertelnikami"



Reżyser Maciej Żak opowiada o swoim nowym filmie Zapiski śmiertelnika - i od razu ustawia właściwą perspektywę. To nie jest komedia „do śmiechu”, lecz film, w którym humor staje się narzędziem dystansu. Pomaga oswoić to, co trudne, bez banalizowania tematu. Jak podkreśla Żak, „Zapiski śmiertelnika” nie dają gotowych odpowiedzi ani recept. To głos w dyskusji - zaproszenie do rozmowy, która często zaczyna się po seansie i wraca jeszcze długo później w mailach i wiadomościach od widzów. Bo śmiertelnikami jesteśmy wszyscy, a zmierzenie się z tym faktem nie musi oznaczać strachu.

Magdalena Boczarska: Co skusiło gwiazdę do udziału w filmie?




Zapiski śmiertelnika  (2025)

