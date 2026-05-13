Gwiazdy w komedii romantycznej o perypetiach Ludwika XVI
Gwiazdy w komedii romantycznej o perypetiach Ludwika XVI

Gwiazdy w komedii romantycznej o perypetiach Ludwika XVI
Mckenna Grace, Paul Walter Hauser i Louis Partridge zagrają razem w komedii romantycznej pod tytułem "The Official Mistress". Film zabierze widzów do XVIII-wiecznej Francji, dokładnie w ostatnie dni monarchii przed rewolucją. 

"The Official Mistress" – co wiemy o filmie


Za kamerą "The Official Mistress" stanie Matt Brown ("Człowiek, który poznał nieskończoność"), który napisał też scenariusz. Fabuła opowie o Ludwiku XVI, w którego wcieli się Hauser. Ostatni król Francji próbuje zdobyć względy hrabiny Madeleine de Vascone (w tej roli Grace), by uczynić ją oficjalną metresą dworu, czyli La Maîtresse-en-Titre. Ma to uciszyć plotki o jego impotencji, które krążą zarówno po kraju, jak i po królewskim dworze.

Równolegle poznajemy Rene Rennaulta (Partridge), skromnego kucharza, który ryzykuje oskarżenie o zdradę, próbując zostać królewskim degustatorem, aby uratować swoją wielką miłość – Madeleine.

Twórcy opisują projekt jako mieszankę romansu, humoru i historycznego chaosu, z klimatem przypominającym "Wichrowe Wzgórza", "Niebezpieczne związki" i "Zakochanego Szekspira". 

Zdjęcia mają ruszyć we wrześniu w Europie. 

Twórcy kompletują obsadę i wciąż poszukują odtwórczyni roli Marii Antoniny.

