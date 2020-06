Gwiazdy w nowym filmie Jamesa Graya

Obsada "Armageddon Time", nowego filmu Jamesa Graya (" Ad Astra "), wygląda coraz ciekawiej. Do Cate Blanchett dołączyli Robert De Niro Anne Hathaway . Reżyser, który napisał także scenariusz, ma nadzieję rozpocząć zdjęcia w Nowym Jorku tak szybko, jak to tylko możliwe.Za kanwę scenariusza posłużyły osobiste wspomnienia z dzieciństwa reżysera. Będzie to opowieść o dorastaniu i sile przyjaźni rozgrywająca się w Stanach Zjednoczonych tuż przed wyborem Ronalda Reagana na prezydenta.– powiedział reżyser. –