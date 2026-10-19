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Gwyneth Paltrow w nowym serialowym thrillerze Netfliksa. Za kamerą twórca "Na rauszu"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Gwyneth+Paltrow+w+nowym+thrillerze+Netfliksa.+Za+kamer%C4%85+Thomas+Vinterberg-169191
Gwyneth Paltrow w nowym serialowym thrillerze Netfliksa. Za kamerą twórca &quot;Na rauszu&quot;
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Carrasquillo
"Deadline" poinformowało o nowym serialowym projekcie Gwyneth Paltrow. Aktorka wystąpi w "The Apology", thrillerze psychologicznym przygotowywanym przez studio A24 dla Netfliksa. Za reżyserię odpowie Thomas Vinterberg, twórca "Na rauszu". Platforma zamówiła od razu dwa sezony serialu, jeszcze przed rozpoczęciem jego produkcji.

Co wiemy o serialu?



paltrow-1.jpg Getty Images © Theo Wargo


Jak informuje "Deadline", Netflix zdecydował się na zakup projektu, wyprzedzając konkurencję. Za jego rozwój odpowiada Jinny Howe, szefowa działu seriali fabularnych platformy w USA i Kanadzie. Decyzja zapadła w czasie dużych zmian w kierownictwie Netfliksa: po odejściu Beli Bajarii jej obowiązki przejął Peter Rice, a pracę stracił również szef działu filmowego Dan Lin.

"The Apology" opowie o Evelyn (Paltrow) i Calebie Amspokerach, których syn został zamordowany 18 lat wcześniej. Sprawa przez długi czas pozostawała nierozwiązana, ale w końcu w ich drzwiach pojawia się nieznajomy, który przyznaje się do zbrodni. Rodzice zaczynają wierzyć, że sprawiedliwość jest wreszcie możliwa. Sytuacja komplikuje się, gdy dowiadują się, że zabójca może otrzymać znacznie łagodniejszy wyrok. W obliczu tej perspektywy postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce.

Scenariusz napisze Joe Murtagh, twórca serialu "Kobieta w ścianie", który będzie również showrunnerem. Dla Paltrow będzie to pierwsza główna rola w serialu. Wcześniej pojawiała się gościnnie w kilku sezonach "Glee" i występowała w "Wyborach Paytona Hobarda", ale w ostatnich latach koncentrowała się przede wszystkim na innych przedsięwzięciach. Niedawno wystąpiła jednak w filmie "Marty Supreme".

Vinterberg zadebiutuje przy tym projekcie jako reżyser amerykańskiego serialu telewizyjnego. Duński filmowiec zdobył Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego za "Na rauszu", a w swojej karierze realizował również takie filmy jak "Polowanie" i "Komuna".

Na razie nie podano daty rozpoczęcia zdjęć ani premiery "The Apology". 

"Na rauszu" - zwiastun



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