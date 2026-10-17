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Miejcie oko na te jesienne premiery HBO Max

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Miejcie oko na te jesienne premiery HBO Max
źródło: materialy promocyjne
Idzie jesień. Coraz dłuższe wieczory zachęcają, by spędzić czas przed ekranem – w towarzystwie koca i ciepłej herbaty. Ten czas z pewnością umilą wam nowości HBO Max, wśród których nie zabraknie wciągających kryminałów oraz dokumentów true crime. Przedstawiamy tytuły, które warto mieć na oku.  



"Latarnie" (cały sezon już dostępny)


"Latarnie" to bez wątpienia jeden z najgłośniejszych seriali ostatnich tygodni. Jeśli czekaliście, aż wszystkie odcinki będą dostępne, dajemy znać, że ta chwila już nadeszła. 



Serial superbohaterski opowiedziany w konwencji kryminału? Jesteśmy na tak. Inspiracja "Detektywem", na którego powoływali się twórcy – Chris Mundy i Tom King – wyszła "Latarniom" wyłącznie na dobre. Choć muszą stawić czoła kosmicznym złoczyńcom, to policyjno-kumpelski dramat mocno osadza fabułę na Ziemi, wśród ziemskich problemów: Hal Jordan (świetny Kyle Chandler), będący pierwszą ziemską Latarnią, musi wyszkolić swojego następcę – Jona Stewarta (Aaron Pierre). Problem w tym, że nieszczególnie ma ochotę rozstawać się z pierścieniem mocy… Dajcie im zielone światło. 

"Zmora" (premiera 2 października)


Jeśli waszą zmorą jest brak wciągających seriali – sprawdźcie ofertę HBO Max, które jest domem dla wielu świetnych kryminałów i seriali true crime. Znajdziecie tu m.in. adaptację kryminału Roberta Małeckiego z Magdaleną Cielecką w roli głównej. 



Zmorą granej przez Cielecką Kamy Kossowskiej – kontrowersyjnej dziennikarki – jest nierozwiązana sprawa zaginięcia Piotrka, jej przyjaciela z dzieciństwa. Gdy po latach komisarz Tomasz Korcz decyduje się wznowić śledztwo, bohaterka angażuje się w nie. Powrót w rodzinne strony jest dla niej tym trudniejszy, im więcej pogrzebanych tajemnic i sekretów wychodzi na jaw. Czy uda jej się uciszyć prześladujące ją demony przeszłości? 

"Wśród nocnej ciszy" (premiera 13 listopada)


Święta przyjdą w tym roku wcześniej! Już w listopadzie do biblioteki HBO Max trafi "Wśród nocnej ciszy" – nowy serial w reżyserii Jana Holoubka



Nie będzie to jednak kojąca świąteczna opowieść. Holoubek, który wyspecjalizował się w opartych na faktach dramatycznych historiach, tym razem bierze na warsztat jedną z najbardziej wstrząsających spraw kryminalnych PRL-u – zbrodnię połaniecką. Zabójstwo trzech osób, do którego doszło w nocy z 24 na 25 grudnia 1976 roku, prawdopodobnie zostałoby uznane za tragiczny wypadek. Upór matki ofiar oraz młodego milicjanta powoli kruszy mur milczenia i pozwala odkryć szokującą prawdę. W obsadzie m.in. Justyna Wasilewska, Łukasz Simlat i Tomasz Schuchardt

"Sztuka oszustwa" (premiera 27 listopada)


Seriale true crime to nie tylko historie makabrycznych zbrodni, ale też opowieści o nadużyciu zaufania i wielomilionowych przekrętach. Kulisy jednej z takich spraw poznamy w "Sztuce oszustwa". 



Niezła artystka z tej Joanny Segelström… Poszukiwana w 190 (!) krajach czerwoną notą Inrterpolu kobieta przez lata uchodziła za wpływową marszandkę i znawczynię dzieł sztuki. Zachęcała do inwestycji, które miały gwarantować niebotyczne zyski. I zagwarantowały – ale głównie jej. Została zatrzymana w październiku 2021 roku, a na początku września tego roku stanęła przed sądem w Warszawie. Jeśli więc szukacie informacji o aktualnych sprawach, to właśnie serial dla was.  

"Melania Rea: Więcej niż przypadek" (premiera 6 listopada)


Do bogatej biblioteki HBO Max trafiają produkcje z całego świata. Jedną z nich jest oparty na faktach czteroodcinkowy miniserial "Melania Rea: Więcej niż przypadek" przedstawiający kulisy zabójstwa, które w 2011 roku wstrząsnęło Włochami. 



Zwiastun serialu prezentuje życie jak z bajki: pierwsze randki, ślub, narodziny dziecka… Trudno uwierzyć, że zaledwie 18 miesięcy później ciało Melanii Rei zostało znalezione w parku z licznymi ranami kłutymi. Śledztwo w sprawie jej śmierci i proces, który doprowadził do skazania Salvatore Prolisiego – męża – rozpoczęły we Włoszech ogólnokrajową debatę na temat kobietobójstwa. Serial z Marią Esposito i Daniele Rienzo w rolach głównych zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Rzymie. 

"Miasto Boga: Walka trwa" (cały sezon już dostępny )


Od premiery "Miasta Boga" – brazylijskiego kandydata do Oscara A.D. 2004 – minęły wprawdzie ponad dwie dekady, ale czas nie zdołał zatrzeć wrażenia, jakie zrobił na nas film Fernanda Meirellesa. Czy serialowa kontynuacja utrzymała ten poziom?


Naszym przewodnikiem po świecie wyprodukowanego przez Meirellesa serialu jest Wilson "Buscapé" Rodrigues – bohater, którego poznaliśmy w filmie. Dwadzieścia lat później, jako zawodowy fotoreporter, wraca on do faweli, by dokumentować konflikt między policją, bojówkami a handlarzami narkotyków. W jaki sposób przedstawione wydarzenia wpłyną na lokalną społeczność? I jaką rolę odgrywają w nich politycy? "Walka trwa" to gęsty, trzymający w napięciu kryminał, który bez upiększeń pokazuje trudy życia w tytułowym Mieście Boga. 

"Pozłacany wiek" (premiera 2 listopada)


Wybiegnijmy trochę w przyszłość… albo raczej w przeszłość. W przyszłość: bo mowa o jeszcze jednej premierze z listopada. W przeszłość: bo chodzi o dramat kostiumowy "Pozłacany wiek".


W świecie elit wystarczy jeden fałszywy ruch, aby starannie budowana pozycja runęła jak domek z kart. Czwarty sezon przyniesie kolejne intrygi, wyszukane kreacje oraz zapadające w pamięć role uznanych aktorów: Christine Baranski, Carrie Coon, Morgana Spectora, Harry'ego Richardsona czy Cynthii Nixon

"Złoty klan" (premiera 13 listopada)


No dobra, możemy dać wam cynk o jeszcze jednej premierze z listopada: miniserialu true crime, który odsłania kulisy spektakularnej kradzieży, do jakiej doszło w berlińskim Muzeum im. Bodego. 


Ważąca sto kilogramów moneta Wielki Klonowy Liść nie wydaje się łatwym łupem. Jakim cudem zniknęła więc z muzeum? Serial przybliży kulisy zuchwałego skoku oraz śledztwa, które doprowadziło policję do berlińskiej mafii. 

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