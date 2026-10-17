Miejcie oko na te jesienne premiery HBO Max

Idzie jesień. Coraz dłuższe wieczory zachęcają, by spędzić czas przed ekranem – w towarzystwie koca i ciepłej herbaty. Ten czas z pewnością umilą wam nowości HBO Max, wśród których nie zabraknie wciągających kryminałów oraz dokumentów true crime. Przedstawiamy tytuły, które warto mieć na oku.
"Latarnie" (cały sezon już dostępny)
"Latarnie
" to bez wątpienia jeden z najgłośniejszych seriali ostatnich tygodni. Jeśli czekaliście, aż wszystkie odcinki będą dostępne, dajemy znać, że ta chwila już nadeszła.
Serial superbohaterski opowiedziany w konwencji kryminału? Jesteśmy na tak. Inspiracja "Detektywem
", na którego powoływali się twórcy – Chris Mundy
i Tom King
– wyszła "Latarniom
" wyłącznie na dobre. Choć muszą stawić czoła kosmicznym złoczyńcom, to policyjno-kumpelski dramat mocno osadza fabułę na Ziemi, wśród ziemskich problemów: Hal Jordan (świetny Kyle Chandler
), będący pierwszą ziemską Latarnią, musi wyszkolić swojego następcę – Jona Stewarta (Aaron Pierre
). Problem w tym, że nieszczególnie ma ochotę rozstawać się z pierścieniem mocy… Dajcie im zielone światło.
"Zmora" (premiera 2 października)
Jeśli waszą zmorą
jest brak wciągających seriali – sprawdźcie ofertę HBO Max, które jest domem dla wielu świetnych kryminałów i seriali true crime. Znajdziecie tu m.in. adaptację kryminału Roberta Małeckiego
z Magdaleną Cielecką
w roli głównej. Zmorą
granej przez Cielecką
Kamy Kossowskiej – kontrowersyjnej dziennikarki – jest nierozwiązana sprawa zaginięcia Piotrka, jej przyjaciela z dzieciństwa. Gdy po latach komisarz Tomasz Korcz decyduje się wznowić śledztwo, bohaterka angażuje się w nie. Powrót w rodzinne strony jest dla niej tym trudniejszy, im więcej pogrzebanych tajemnic i sekretów wychodzi na jaw. Czy uda jej się uciszyć prześladujące ją demony przeszłości?
"Wśród nocnej ciszy" (premiera 13 listopada)
Święta przyjdą w tym roku wcześniej! Już w listopadzie do biblioteki HBO Max trafi "Wśród nocnej ciszy
" – nowy serial w reżyserii Jana Holoubka
.
Nie będzie to jednak kojąca świąteczna opowieść. Holoubek
, który wyspecjalizował się w opartych na faktach dramatycznych historiach, tym razem bierze na warsztat jedną z najbardziej wstrząsających spraw kryminalnych PRL-u – zbrodnię połaniecką. Zabójstwo trzech osób, do którego doszło w nocy z 24 na 25 grudnia 1976 roku, prawdopodobnie zostałoby uznane za tragiczny wypadek. Upór matki ofiar oraz młodego milicjanta powoli kruszy mur milczenia i pozwala odkryć szokującą prawdę. W obsadzie m.in. Justyna Wasilewska
, Łukasz Simlat
i Tomasz Schuchardt
.
"Sztuka oszustwa" (premiera 27 listopada)
Seriale true crime to nie tylko historie makabrycznych zbrodni, ale też opowieści o nadużyciu zaufania i wielomilionowych przekrętach. Kulisy jednej z takich spraw poznamy w "Sztuce oszustwa
".
Niezła artystka z tej Joanny Segelström… Poszukiwana w 190 (!) krajach czerwoną notą Inrterpolu kobieta przez lata uchodziła za wpływową marszandkę i znawczynię dzieł sztuki. Zachęcała do inwestycji, które miały gwarantować niebotyczne zyski. I zagwarantowały – ale głównie jej. Została zatrzymana w październiku 2021 roku, a na początku września tego roku stanęła przed sądem w Warszawie. Jeśli więc szukacie informacji o aktualnych sprawach, to właśnie serial dla was.
"Melania Rea: Więcej niż przypadek" (premiera 6 listopada)
Do bogatej biblioteki HBO Max trafiają produkcje z całego świata. Jedną z nich jest oparty na faktach czteroodcinkowy miniserial "Melania Rea: Więcej niż przypadek
" przedstawiający kulisy zabójstwa, które w 2011 roku wstrząsnęło Włochami.
Zwiastun serialu prezentuje życie jak z bajki: pierwsze randki, ślub, narodziny dziecka… Trudno uwierzyć, że zaledwie 18 miesięcy później ciało Melanii Rei zostało znalezione w parku z licznymi ranami kłutymi. Śledztwo w sprawie jej śmierci i proces, który doprowadził do skazania Salvatore Prolisiego – męża – rozpoczęły we Włoszech ogólnokrajową debatę na temat kobietobójstwa. Serial z Marią Esposito
i Daniele Rienzo
w rolach głównych zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Rzymie.
"Miasto Boga: Walka trwa" (cały sezon już dostępny )
Od premiery "Miasta Boga
" – brazylijskiego kandydata do Oscara A.D. 2004 – minęły wprawdzie ponad dwie dekady, ale czas nie zdołał zatrzeć wrażenia, jakie zrobił na nas film Fernanda Meirellesa
. Czy serialowa kontynuacja utrzymała ten poziom?
Naszym przewodnikiem po świecie wyprodukowanego przez Meirellesa
serialu jest Wilson "Buscapé" Rodrigues – bohater, którego poznaliśmy w filmie. Dwadzieścia lat później, jako zawodowy fotoreporter, wraca on do faweli, by dokumentować konflikt między policją, bojówkami a handlarzami narkotyków. W jaki sposób przedstawione wydarzenia wpłyną na lokalną społeczność? I jaką rolę odgrywają w nich politycy? "Walka trwa
" to gęsty, trzymający w napięciu kryminał, który bez upiększeń pokazuje trudy życia w tytułowym Mieście Boga.
"Pozłacany wiek" (premiera 2 listopada)
Wybiegnijmy trochę w przyszłość… albo raczej w przeszłość. W przyszłość: bo mowa o jeszcze jednej premierze z listopada. W przeszłość: bo chodzi o dramat kostiumowy "Pozłacany wiek
".
W świecie elit wystarczy jeden fałszywy ruch, aby starannie budowana pozycja runęła jak domek z kart. Czwarty sezon przyniesie kolejne intrygi, wyszukane kreacje oraz zapadające w pamięć role uznanych aktorów: Christine Baranski
, Carrie Coon
, Morgana Spectora
, Harry'ego Richardsona
czy Cynthii Nixon
.
"Złoty klan" (premiera 13 listopada)
No dobra, możemy dać wam cynk o jeszcze jednej premierze z listopada: miniserialu true crime, który odsłania kulisy spektakularnej kradzieży, do jakiej doszło w berlińskim Muzeum im. Bodego.
Ważąca sto kilogramów moneta Wielki Klonowy Liść nie wydaje się łatwym łupem. Jakim cudem zniknęła więc z muzeum? Serial przybliży kulisy zuchwałego skoku oraz śledztwa, które doprowadziło policję do berlińskiej mafii.
Informacja sponsorowana