Nie ma wyjścia. Te lipcowe nowości HBO Max trzeba obejrzeć

W lipcu HBO Max zostawia Was bez wyjścia: serwis prezentuje nie tylko nowe odcinki długo wyczekiwanych seriali, ale także szereg gorących nowości, od których nie sposób się oderwać. Przedsmak tego, co na Was czeka, możecie poczuć za sprawą prezentowanego poniżej spotu. My tymczasem przygotowaliśmy dla Was listę najciekawszych premier. Na którą z nich czekacie najbardziej? Dajcie znać w komentarzach.
"Proud" (nowy odcinek co czwartek)
W lipcu warto mieć oko na dwa głośne seriale emitowane w HBO Max. Jednym z nich jest "Proud
" – nagrodzony na festiwalu Series Mania dramat z dobrze przyjętą rolą Ignacego Lissa
.
"Proud
" to historia Filipa, którego życiowe okoliczności stawiają przed nie lada wyzwaniem: musi podjąć się opieki nad małą Tosią. Aby zostać jjej prawnym opiekunem, chłopak – do tej pory beztroski i niestroniący od uroków życia – musi przejść przyspieszony kurs dojrzewania. Czy uda mu się stworzyć dla dziewczynki odpowiedzialny i kochający dom?
"Ród smoka" (nowy odcinek co poniedziałek)
Lipiec w HBO Max to także kolejne odcinki "Rodu smoka
", czyli prequela "Gry o tron
". Po emocjonującym pierwszym odcinku, w którym byliśmy świadkami bitwy w Gardzieli, twórcy po mistrzowsku utrzymują napięcie.
Drugi sezon "Rodu smoka
" przygotował grunt pod taniec smoków – wojnę w domu Targaryenów, która od dawna rozpalała wyobraźnię fanów twórczości George'a R.R. Martina
. Jesteśmy pewni, że emitowany właśnie trzeci sezon serialu przyniesie widzom moc emocji. Czy przyniesie też odpowiedź na pytanie "Kogo wybiorą bogowie"?
"Mumia: Film Lee Cronina" (premiera 3 lipca)
Do bogatej biblioteki HBO Max regularnie trafiają hity, które jeszcze niedawno gościły na ekranach kin. Dzięki lipcowej premierze poczujecie gorący, pustynny klimat. Wszystko za sprawą "Mumii: Filmu Lee Cronina
".
W prologu swojej opowieści Cronin
– twórca dobrze przyjętego "Martwego zła: Przebudzenia
" – zabiera nas wprawdzie do Egiptu, ale na tym podobieństwa z klasycznymi "Mumiami" się kończą. Zamiast grupy archeologów nieopatrznie uwalniających pradawnego demona poznajemy rodzinę Charliego Cannona, korespondenta amerykańskiej stacji telewizyjnej. Ich beztroską egzystencję przerywa tajemnicze zniknięcie córki. Prawdziwy koszmar zaczyna się jednak, gdy po latach dziewczynka zostaje odnaleziona. Czujemy się w obowiązku ostrzec: film zawiera tak brutalne sceny, że nawet James Wan
– producent, twórca ultrabrutalnej "Piły
" – poczuł się nieswojo. Rekomendujemy więc widzom o mocnych nerwach.
"Sojusznicy" (premiera 10 lipca)
HBO Max to sojusznik filmowej rozrywki. W lipcu zapewnią ją Idris Elba
i John Cena
. Tym razem nie wcielają się jednak w straceńców z Legionu Samobójców, lecz stojących na czele światowych mocarstw polityków.
Premier Wielkiej Brytanii (Elba
) i prezydent USA (Cena
) delikatnie mówiąc, nie pałają do siebie sympatią. Jednak nic tak nie łączy jak wspólny wróg (i konieczność walki o przetrwanie). Gdy stają się celem ataku, zmuszeni są zapomnieć o wzajemnych uprzedzeniach i ramię w ramię ruszyć do boju, by udaremnić spisek, jaki może zagrozić światowemu porządkowi.
"Podróż z seryjnym zabójcą" (premiera 11 lipca)
Nie mamy wątpliwości, że Jacob Elordi
to obecnie jeden z najbardziej interesujących aktorów młodego pokolenia. Wśród lipcowych nowości HBO Max znajdziecie m.in. inspirowany prawdziwymi wydarzeniami thriller, w którym młody aktor udowodnił, że role niejednoznacznych, skomplikowanych bohaterów to jego specjalność.
Jak może się skończyć podróż z seryjnym zabójcą? Odpowiedź na to pytanie w prawdziwym życiu poznał Dave Pitts – treser i opiekun uwielbianego w Stanach Zjednoczonych szympansa Spanky'ego. Oferując pomoc autostopowiczowi, nie miał pojęcia, że kolejne godziny jego życia zmienią się w walkę o przetrwanie. Film, będący reżyserskim debiutem operatora Jeffreya Darlinga
, wiernie trzyma się faktów, przez co zadowoli nawet najbardziej wymagających fanów true crime.
"Saipan" (premiera 18 lipca)
Cały świat żyje aktualnie mundialem 2026. Jeśli mało wam piłkarskich emocji, polecamy opowiadający o wydarzeniach z mistrzostw w 2002 roku dramat biograficzny "Saipan
".
Film, który zadebiutował na ubiegłorocznym festiwalu w Toronto, przybliża kulisy konfliktu między Royem Keane'em (kapitanem drużyny Irlandii) a Mickiem McCarthym (menedżerem reprezentacji). Reżyserski duet Lisa Barros D'Sa
i Glenn Leyburn
z humorem opowiada o starciu bohaterów z wielkim ego, przez co film spodoba się nie tylko fanom futbolu. Warto zobaczyć dla świetnego duetu Éanna Hardwicke
i Steve Coogan
.
"Longing" (premiera 23 lipca)
Jeśli tęsknicie za poruszającymi melodramatami rodzinnymi, trafiliście pod właściwy adres. Takim właśnie filmem jest "Longing
", w którym Richardowi Gere'owi
partnerują pierwszorzędne europejskie aktorki: Diane Kruger
i Suzanne Clèment
.
Gere wciela się w zamożnego biznesmena, dla którego była dziewczyna ma niespodziankę: przed laty został ojcem. Takie sytuacje to zazwyczaj punkt wyjścia do komedii, ale reżyser Savi Gabizon
idzie w przeciwnym kierunku. Bohater dowiaduje się bowiem, że chłopak zginął niedawno w wypadku samochodowym. "Longing
" to opowieść o żałobie i niemożliwej do zaspokojenia tęsknocie.
"Bez wyjścia" (premiera 31 lipca)
Bez pracy nie ma kołaczy. Wie o tym Yoo Man-soo – lojalny pracownik pewnej papierni, który ku swojemu zaskoczeniu pada ofiarą cięć etatów. Niestety znalezienie nowej pracy okazuje się znacznie trudniejszym zadaniem, niż przypuszczał. Wkrótce zaczyna czuć, że jest w sytuacji bez wyjścia.
Film Parka Chan-wooka
to doskonała satyra na współczesny rynek pracy, a przy okazji celne podsumowanie problemów, z jakimi mierzymy w tzw. późnym kapitalizmie. Praca jest tu głównym komponentem tożsamości jednostki – do tego stopnia, że przedłużające się bezrobocie prowadzi do serii brutalnych i nieprzewidywalnych działań.
Informacja sponsorowana