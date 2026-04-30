Majowe nowości HBO Max, od których szybciej zabije Wam serce

Maj to ten czas w roku, kiedy wiosny za oknem nie da się zignorować. Rozwita także biblioteka HBO Max. Wśród nowości znajdziecie m.in. kinowe hity, od których serce zabije Wam mocniej, nowe seriale oraz porcję ekscytujących dokumentów.
"Wichrowe wzgórza" (premiera 1 maja)
Nie mamy wątpliwości, że najgorętszym ekranowym duetem tego sezonu są Margot Robbie
i Jacob Elordi
. Zobaczcie ich jako Catherine Earnshaw i Heathcliffa w nowej adaptacji klasyki pióra Emily Brontë
.
W rękach Emerald Fennell
"Wichrowe wzgórza
" to opowieść nie tylko (albo nie tyle) o niszczącej namiętności, jaka łączy parę bohaterów, ale wnikliwy portret XIX-wiecznego społeczeństwa. Społeczny awans, jaki bohaterka osiąga poprzez małżeństwo z rozsądku, okazuje się dla niej złotą klatką. Film warto zobaczyć także ze względu na muzykę oraz zapierającą dech warstwę wizualną: pełne przepychu kostiumy i scenografię.
"K-Everything" (premiera 8 maja)
K-pop, K-beauty, K-everything. Korea Południowa to nie tylko modna destynacja wakacyjnych wojaży, ale przede wszystkim styl życia, który podbija cały świat. Daniel Dae Kim
, aktor znany m.in. z serialu "Lost: Zagubieni
", zaprasza nas na czteroodcinkową podróż do swojej ojczyzny.
Twórcy serialu "K-Everything: Jak południowokoreańska kultura podbiła świat
" przybliżą nam fenomen kraju porannej ciszy: od okupujących pierwsze miejsca list przebojów girls- i boysbandy, przez kuchnię i rytuały pielęgnacyjne, po przyciągające przed ekrany miliony widzów dramy i święcące tryumfy na najważniejszych festiwalach filmy. Nie wiemy jak Wy – my nie możemy się już doczekać podróży.
"Materialiści" (premiera 8 maja)
Czy Dakota Johnson
, Pedro Pascal
i Chris Evans
to materialiści
? W nowym filmie Celine Song
, autorki dobrze przyjętego "Poprzedniego życia
", aktorka wciela się w dziewczynę uwikłaną w miłosny trójkąt.
Grana przez Johnson
Lucy to swatka z Nowego Jorku, która skojarzyła już wiele szczęśliwych par. W końcu nadszedł czas, aby sama znalazła swoją drugą połówkę. Idealnym kandydatem wydaje się przystojny i dobrze sytuowany Harry (Pedro Pascal
). Sprawy komplikują się, gdy na horyzoncie pojawia się jej były – przystojny, ale nie śmierdzący groszem John (Chris Evans
). Pod płaszczykiem komedii romantycznej "Materialiści
" ukrywają opowieść o uczuciu, którego nie da się sprowadzić do matematycznego równania. To film, który spodoba się nie tylko fanom miłosnych historii.
"Miniaturowa żona" (premiera 13 maja)
Małżeństwo Lindy i Lesa Littlejohnów – bestsellerowej pisarki i pracującego nad przełomową technologią naukowca – wydaje się kroczyć prosto ku końcowi. Nieoczekiwanie do listy spraw, z jakimi muszą się zmierzyć, będą musieli dopisać jeden mały, wręcz miniaturowy problem.
"Miniaturowa żona
" nawiązuje do klasyki sci-fi kina lat 50.: "Człowieka, który się nieprawdopodobnie zmniejsza
". O ile u Jacka Arnolda
ofiarą miniaturyzacji padał mężczyzna, tym razem z wyzwaniami małego rozmiaru musi poradzić sobie kobieta. Z jakimi wyzwaniami będzie musiała sobie poradzić po przeprowadzce do domku dla lalek? Jak nowa perspektywa zmieni jej sposób patrzenia na świat? I czy jej mężowi uda się przywrócić ją do pierwotnego rozmiaru?
"Na szlaku odkryć" – sezon 2 (premiera 15 maja)
Droga, ryk silnika, wiatr we włosach… Jason Momoa
ponownie zaprasza na wędrówkę szlakiem odkryć. Jason Momoa
ponownie rusza w trasę, aby przedstawić nam niezwykłe miejsca i oddanych swojemu rzemiosłu artystów. Wśród gości, których tym razem spotka na szlaku odkryć, znajdziemy m.in. Kirka Hammetta
z Metalliki
i Juliana Schnabela
.
