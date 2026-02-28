Marzec w HBO Max. Poznaj piekielnie dobre nowości

Marzec coraz bliżej, pora na przegląd najciekawszych premier VOD. Do bogatej biblioteki HBO Max trafi porcja znakomitych nowości. Znajdziecie wśród nich m.in. trzymające w napięciu kryminały, świetne komedie oraz wielkie powroty. Gotowi?
"Piekło kobiet" (premiera 6 marca)Agata Turkot
raz już trafiła do piekła kobiet – w "Domu dobrym
" Wojciecha Smarzowskiego
. Choć akcja nowego serialu z jej udziałem toczy się w 20-leciu międzywojennym, podejmuje on tematy aktualne i dziś.
Turkot wciela się w Helenę Wróblewską – redaktorkę prowadzącą wraz z mężem (Mateusz Damięcki
) pismo matrymonialne. Kobieta jest wstrząśnięta, gdy pewnego dnia siedzibę magazynu odwiedza Emil Heckmann (Hubert Miłkowski
) – ambitny student medycyny prowadzący prywatne śledztwo w sprawie śmierci siostry. Helena decyduje mu się pomóc odnaleźć winnego. Trop prowadzi do podziemia aborcyjnego.
Serial dostarczy nam nie tylko trzymający w napięciu wątek kryminalny, ale także wnikliwą diagnozę społeczeństwa i sytuacji kobiet. W pozostałych rolach m.in. Borys Szyc
, Katarzyna Herman
, Jacek Koman
i Piotr Polak
.
"Rooster" (premiera 9 marca)
Małe dzieci – mały kłopot, duże dzieci – wiadomo. Przekonuje się o tym grany przez Steve'a Carella
Greg Russo – autor poczytnych, lecz nieszczególnie cenionych przez krytyków powieści o przygodach tytułowego Roostera.
Serial opowie o skomplikowanej relacji bohatera z córką – profesorką college'u, która zostaje oskarżona o podpalenie budynku uniwersyteckiego i pobicie wykładowcy (czyt. prawie byłego męża, który zdradził ją ze studentką). Aby ratować jej posadę, Greg przystaje na propozycję dziekana: zostanie na kampusie jako gościnny wykładowca. Niespodziewanie staje się ulubieńcem studentów, którzy utożsamiają go z przebojowym Roosterem. Steve Carell
miał powiedzieć, że scenariusz pilotowego odcinka to jedna z najzabawniejszych rzeczy, jakie czytał. Nie mamy powodu, by mu nie wierzyć, dlatego mówimy "Roosterowi
" entuzjastyczne kukuryku.
"Chętni na seks" (premiera 2 marca)
Nie damy się nabrać na idylliczne obrazki z amerykańskich przedmieść. Dobrze wiemy, że pod równo przystrzyżonymi trawnikami kryje się zgnilizna, a za fasadą nieskazitelnych, pomalowanych na biało domów – trupy w szafie. Co na sumieniu mają bohaterowie "Chętnych na seks
"?
Choć serial zapowiadany jest jako (czarna?) komedia, czujemy, że twórcy zaserwują nam w gruncie rzeczy gorzką historię o samotności, atrofii uczuć i próbach poszukiwania bliskości w cyfrowym świecie. Jesteśmy chętni, by się przekonać.
"Wielki powrót" (premiera 23 marca)
Gotowi na wielki powrót Valerie Cherish? Lisa Kudrow
powraca do roli przebrzmiałej gwiazdy lat 90., która za wszelką cenę chce ponownie przeżyć swoje 5 minut sławy.
Od 2014 roku, kiedy to wyemitowany został drugi sezon serialu, krajobraz medialny "trochę" się zmienił. Nie zmieniła się jednak determinacja Valerie. Bohaterka czuje, że szczęście tym razem się do niej uśmiechnęło: dostała rolę w produkcji, która z pewnością zapisze się w historii telewizji – pierwszego sitcomu napisanego przez sztuczną inteligencję. Czy wygenerowane przez algorytm żarty okażą się strzałem w dziesiątkę? Czujemy, że będziemy mieć więcej powodów do śmiechu niż Valerie i już nie możemy się doczekać ponownego spotkania.
"Przywilej" (premiera 27 marca)
W HBO Max znajdziecie także świetne produkcje lokalne. W marcu otrzymacie przywilej zapoznania się m.in. ze świetnym francuskim thrillerem psychologicznym.
Cytadela to luksusowy hotel w sercu Paryża, w którym gości elita świata finansów. Pracę w nim otrzymuje Adèle (Manon Bresch
) – młoda więźniarka korzystająca z programu resocjalizacyjnego. Jaki cel w zatrudnieniu niej miał wpływowy dyrektor Édouard Galzain (Melvil Poupaud
)? Czy dziewczyna odnajdzie się w zażartej walce o władzę, jaka toczy się za kulisami eleganckiego przybytku? A może wykorzysta swoją uprzywilejowaną pozycję do własnych celów?
"Lady" (premiera 18 marca)
W HBO Max zawsze znajdzie się coś dla fanów true crime. Tym razem polecamy nie dokument, lecz oparty na prawdziwej historii kryminał.
Mia McKenna-Bruce i Natalie Dormer jako Jane Andrews i Sarah Ferguson w serialu "The Lady"
25 lat temu opinią publiczną w Wielkiej Brytanii wstrząsnęła informacja o aresztowaniu Jane Andrews – garderobianej księżnej Yorku. Kobieta została oskarżona o zamordowanie swojego partnera i na wiele lat trafiła do więzienia. Twórcy serialu nie zatrzymują się jednak na tabloidowych nagłówkach, lecz sięgają głębiej: przybliżają życiową sytuację bohaterki, dla której praca na królewskim dworze była spełnieniem marzeń, oraz jej związek z ofiarą. "Lady
" zapowiada się więc jako produkcja, jaka zadowoli najbardziej wymagających fanów gatunku.
