Gotowi na powrót jednego z najlepszych seriali ostatnich lat? W kalendarzach już możecie zaznaczyć datę premiery 3. sezonu serialu "The Pitt", którą właśnie ogłosiło HBO Max.
Wracamy na SOR w Pittsburghu
Dla fanów "The Pitt
" data trzeciego sezonu nie będzie zaskoczeniem. Twórcy wyrobili się i serial wróci rok po premierze drugiego sezonu. Amerykańska data została bowiem wyznaczona na 7 stycznia 2027 roku
(w Polsce będzie to zapewne 8 stycznia).
Akcja trzeciego sezonu rozpocznie się 12 listopada 2026 roku, czyli cztery miesiące i osiem dni po wydarzeniach z drugiej odsłony. Będzie to dzień po Dniu Weteranów i około dwa tygodnie przed Świętem Dziękczynienia.
Szczegóły fabuły nie są oczywiście znane. Wiadomo jednak, że sezon będzie kontynuował historię emocjonalnych zmagań dr. Robby'ego (w tej roli Noah Wyle
), który powinien wrócić po wojażach na motorze. Czy odpoczynek przyniósł mu ukojenie? Wyle
w wywiadach sugeruje, że sytuacja bohatera nie jest jasna.
Wiemy również, że w trzecim sezonie serialu "The Pitt
" nie zobaczymy Supriyi Ganesh
. Aktorka w dwóch pierwszych sezonach wcielała się w postać dr Samiry Mohan.
Ogłoszenie daty premiery 3. sezonu "The Pitt"