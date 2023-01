HBO Max podjęło decyzję o zakończeniu kolejnych seriali. Tym razem chodzi o produkcje DCU. Będziecie tęsknić?

Kadr z serialu "Doom Patrol"

To koniec "Titans" i "Doom Patrolu". Przeczytaj oświadczenia rzecznika HBO Max i Grega Walkera, producenta "Titans"

O czym opowiadały seriale "Titans" i "Doom Patrol"?

Czwarte sezony " Titans " i " Doom Patrol " będą zarazem ostatnimi. Jak podają źródła portalu The Hollywood Reporter, producenci obu seriali przeczuwali, że mogą dotknąć ich zmiany w DC Entertainment, dlatego z wyprzedzeniem zaplanowali fabułę tak, by domknąć losy bohaterów i nie zostawić fanów z niedokończoną historią.– powiedział rzecznik HBO Max w oświadczeniu dla The Hollywood Reporter.– oświadczył Greg Walker, producent wykonawczy " Titans ".Serial " Titans " zadebiutował w 2018 roku. Rok później HBO zdecydowało się na spin-off, czyli " Doom Patrol ". Finałowe odcinki obu produkcji zostaną wyemitowane jeszcze w tym roku.Serial " Titans " podąża śladami Robina , który wyłania się z mroków Gotham City jako przywódca nowej ekipy bohaterów, w której skład wchodzą także Raven Starfire i Beast Boy. Młodzi superbohaterowie wspólnie muszą nie tylko ocalić planetę przed złem, lecz także stawić czoła swoim wewnętrznym demonom. Wkrótce odkrywają, że chociaż z osobna wszyscy są wewnętrznie poranieni, wspólnie są Tytanami. Zobaczcie zwiastun:Inspirowany komiksem serial przedstawiający perypetie nietypowej grupy superbohaterów – Doom Patrol. Produkcja śledzi losy drużyny, w skład której wchodzą: Robotman aka Clifford "Cliff" Steele, Negative Man aka Larry Trainor, Elasti-Woman aka Rita Farr oraz Crazy Jane. Każdy z nich przeżył straszny wypadek, który spowodował okaleczenia i oszpecenia, ale dał również nadludzkie zdolności. Zespół zostaje wezwany do akcji przez Cyborga, kiedy ich mentor – szalony naukowiec, doktor Niles Caulder aka Szef – nagle zostaje porwany. Zobaczcie zwiastun: