HBO Max zapowiada trzeci sezon "The Pitt"

Ostry dyżur pozostaje otwarty na kolejny rok. Drugi sezon serialu medycznego "The Pitt" właśnie zadebiutował na HBO Max, a platforma już podjęła decyzję o przedłużeniu produkcji na kolejny sezon. Trzeciej serii odcinków możemy spodziewać się najprawdopodobniej w przyszłym roku.
"The Pitt" dostanie trzeci sezon
W środę w Los Angeles miała miejsce uroczysta premiera drugiego sezonu "The Pitt
". Podczas wydarzenia szef HBO i HBO Max Casey Bloys ogłosił, że serial doczeka się sezonu trzeciego
,
Bloys zaznaczył, że "The Pitt
" to modelowy serial strategii, jaką próbuje wdrożyć przy okazji produkcji debiutujących pod szyldem Max Originals: Skupiamy się na bardziej oszczędnych, ale ambitnych i wysokojakościowych serialach z dużą liczbą odcinków, które mogą wracać na ekran co roku.
Drugi sezon "The Pitt"
rozgrywa się 10 miesięcy po wydarzeniach przedstawionych w sezonie pierwszym. Noah Wyle
i twórca R. Scott Gemmill
zapowiadają w wywiadach, że w drugim sezonie grany przez Wyle'ego
doktor Michael "Robby" Robinavitch znajdzie się na "ścieżce zdrowienia". Pomimo dramatycznych wydarzeń z pierwszego sezonu w nowych odcinkach wracają też m.in. pielęgniarka Dana Evans (Katherine LaNasa
) i doktor Langdon (Patrick Ball
).
Pierwszy sezon "The Pitt
" zdobył pięć nagród Emmy, w tym m.in. dla najlepszego serialu dramatycznego.
Zobaczcie nasz wywiad z twórcami serialu, którzy opowiadają nam o nowych odcinkach.
Noah Wyle zdradza nam, jak zreanimować serial medyczny
Na HBO Max właśnie zadebiutował drugi sezon serialu "The Pitt
". W jaki sposób twórcom udało się odświeżyć formułę serialu medycznego? Co nas czeka w drugim sezonie? Jakim wyzwaniom musi stawić tym razem czoła doktor Michael "Robby" Robinavitch? O serialu opowiadają nam jego gwiazda, reżyser i scenarzysta Noah Wyle
, scenarzysta R. Scott Gemmill
oraz producent John Wells
. Z twórcami rozmawia Jakub Popielecki.