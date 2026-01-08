Newsy Seriale HBO Max zapowiada trzeci sezon "The Pitt"
HBO Max zapowiada trzeci sezon "The Pitt"

HBO Max zapowiada trzeci sezon "The Pitt"
Ostry dyżur pozostaje otwarty na kolejny rok. Drugi sezon serialu medycznego "The Pitt" właśnie zadebiutował na HBO Max, a platforma już podjęła decyzję o przedłużeniu produkcji na kolejny sezon. Trzeciej serii odcinków możemy spodziewać się najprawdopodobniej w przyszłym roku.

"The Pitt" dostanie trzeci sezon




W środę w Los Angeles miała miejsce uroczysta premiera drugiego sezonu "The Pitt". Podczas wydarzenia szef HBO i HBO Max Casey Bloys ogłosił, że serial doczeka się sezonu trzeciego,
   
Bloys zaznaczył, że "The Pitt" to modelowy serial strategii, jaką próbuje wdrożyć przy okazji produkcji debiutujących pod szyldem Max Originals: Skupiamy się na bardziej oszczędnych, ale ambitnych i wysokojakościowych serialach z dużą liczbą odcinków, które mogą wracać na ekran co roku.

Drugi sezon "The Pitt" rozgrywa się 10 miesięcy po wydarzeniach przedstawionych w sezonie pierwszym. Noah Wyle i twórca R. Scott Gemmill zapowiadają w wywiadach, że w drugim sezonie grany przez Wyle'ego doktor Michael "Robby" Robinavitch znajdzie się na "ścieżce zdrowienia". Pomimo dramatycznych wydarzeń z pierwszego sezonu w nowych odcinkach wracają też m.in. pielęgniarka Dana Evans (Katherine LaNasa) i doktor Langdon (Patrick Ball).

Pierwszy sezon "The Pitt" zdobył pięć nagród Emmy, w tym m.in. dla najlepszego serialu dramatycznego.

Zobaczcie nasz wywiad z twórcami serialu, którzy opowiadają nam o nowych odcinkach.

Noah Wyle zdradza nam, jak zreanimować serial medyczny




Na HBO Max właśnie zadebiutował drugi sezon serialu "The Pitt". W jaki sposób twórcom udało się odświeżyć formułę serialu medycznego? Co nas czeka w drugim sezonie? Jakim wyzwaniom musi stawić tym razem czoła doktor Michael "Robby" Robinavitch? O serialu opowiadają nam jego gwiazda, reżyser i scenarzysta Noah Wyle, scenarzysta R. Scott Gemmill oraz producent John Wells. Z twórcami rozmawia Jakub Popielecki. 

