Sequel "Baldur's Gate III" w drodze! To nie będzie gra

Ta wiadomość z całą pewnością podzieli fanów. HBO ogłosiło właśnie, że szykuje się do realizacji serialu "Baldur's Gate". Projekt pomyślany jest jako bezpośrednia kontynuacja gry "Baldur's Gate III".
Sequel "Baldur's Gate" bez Larian Studios, za to z twórcą serialu "The Last of Us"
Za grę "Baldur's Gate III
" odpowiadało Larian Studios. Jak jednak wynika z doniesień amerykańskich mediów, twórca gry nie jest w żaden sposób związany z serialem.
Za projekt odpowiada HBO oraz Hasbro
, do którego należy marka "Dungeons & Dragons", w tym także "Baldur's Gate". Kontrolę twórczą nad serialem otrzymał Craig Mazin
, czyli współautor jednej z najlepiej ocenianych ekranizacji gier wideo, czyli serialu "The Last of Us"
.
Szczegóły fabuły "Baldur's Gate"
nie są na razie znane. Wiemy jednak, że będzie to bezpośredni sequel gry "Baldur's Gate III"
. Jego akcja ma się więc rozpocząć w momencie, w którym kończy się gra. Poznamy w nim konsekwencje wydarzeń. Twórcy zapowiadają powrót znanych z gry postaci, jak również wprowadzenie nowych bohaterów.
Według Deadline Mazin
ma całkowitą wolność twórczą i będzie mógł poprowadzić fabułę zgodnie z własnymi pomysłami. Hasbro ma już w planach realizację czwartej gry w cyklu "Baldur's Gate", ale gra ta będzie zupełnie niezależna od serialu HBO.
"Baldur's Gate III
" to jeden z największych growych przebojów ostatnich lat. Tytuł został obsypany masą nagród i przez graczy uważany jest za wzór tego, jak powinny wyglądać gry wideo oraz interakcje między twórcami a fanami.
Zwiastun gry "Baldur's Gate III"