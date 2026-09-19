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HBO kręci nowy serial o bogaczach. Javier Bardem gwiazdą "The Spread"

The Hollywood Reporter / autor: /
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HBO kręci nowy serial o bogaczach. Javier Bardem gwiazdą &quot;The Spread&quot;
źródło: Forum
autor: Young Chris/CP/ABACA
Javier Bardem dopiero co zagrał w "Przylądku strachu" dla Apple TV, a już przerzuca się na serial konkurencji. Aktor będzie gwiazdą "The Spread", który powstaje dla stacji HBO.
   

O czym opowie serial "The Spread" z Javierem Bardemem?




Akcja "The Spread" ma rozgrywać się w Miami. Bardem wcieli się w miliardera, który według oficjalnego opisu "próbuje przesunąć ośrodek ekonomicznego ciążenia" właśnie tam – i chce "sprawdzić jak długo potrwa zabawa".

Twórcami projektu są Bill Dubuque ("Ozark") i Sean Sansiveri. Reżyserem i producentem wykonawczym będzie Matthew Vaughn ("Kingsman: Tajne służby", "Argylle – Tajny szpieg").
     
HBO od dawna chciało osadzić akcję serialu na Florydzie. Nie możemy być bardziej podekscytowani tym, że zgłębimy pozłacany chaos Miami razem z kalejdoskopem wizjonerskich talentów, równie nieustraszonych jak historia, którą opowiedzą, zapowiada Francesca Orci, wiceprezeska programowa HBO.

"The Spread" to porywająca historia o władzy i ambicji rozgrywająca się na barwnym, pełnym blichtru tle Miami, obiecuje Noah Greenshner z produkującego serial studia Fifth Season. Zebraliśmy wyjątkową ekipę, żeby uchwycić energię tego świata i miasta.

"Przylądek strachu" – zwiastun




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