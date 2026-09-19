HBO kręci nowy serial o bogaczach. Javier Bardem gwiazdą "The Spread"

Javier Bardem dopiero co zagrał w "Przylądku strachu" dla Apple TV, a już przerzuca się na serial konkurencji. Aktor będzie gwiazdą "The Spread", który powstaje dla stacji HBO.
O czym opowie serial "The Spread" z Javierem Bardemem? Akcja "The Spread" ma rozgrywać się w Miami. Bardem wcieli się w miliardera, który według oficjalnego opisu "próbuje przesunąć ośrodek ekonomicznego ciążenia" właśnie tam – i chce "sprawdzić jak długo potrwa zabawa".
Twórcami projektu są Bill Dubuque
("Ozark
") i Sean Sansiveri
. Reżyserem i producentem wykonawczym będzie Matthew Vaughn
("Kingsman: Tajne służby
", "Argylle – Tajny szpieg
"). HBO od dawna chciało osadzić akcję serialu na Florydzie. Nie możemy być bardziej podekscytowani tym, że zgłębimy pozłacany chaos Miami razem z kalejdoskopem wizjonerskich talentów, równie nieustraszonych jak historia, którą opowiedzą
, zapowiada Francesca Orci, wiceprezeska programowa HBO. "The Spread" to porywająca historia o władzy i ambicji rozgrywająca się na barwnym, pełnym blichtru tle Miami
, obiecuje Noah Greenshner z produkującego serial studia Fifth Season. Zebraliśmy wyjątkową ekipę, żeby uchwycić energię tego świata i miasta.
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