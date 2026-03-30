Zendaya! Sweeney! Elordi! Nowy zwiastun serialu "Euforia"

Już tylko dwa tygodnie dzielą nas od wyczekiwanego od lat momentu, czyli premiery 3. sezonu serialu "Euforia". Projekt, który rodził się w bólach, wreszcie jest gotowy, a stacja HBO właśnie zaprezentowała nowy zwiastun.

Drugi sezon "Euforii" trafił na ekrany w 2022 roku. Na trzeci sezon przyszło nam więc czekać ładnych parę lat. Ta przerwa czasowa została też wpisana w samą fabułę serialu. Bohaterów zobaczymy już stawiających pierwsze kroki w dorosłość.


Rue (Zendaya) w trzecim sezonie znajduje się w Meksyku. Bohaterka popadła w długi u dilerki narkotyków Laurie (Martha Kelly) i "szuka bardzo kreatywnych sposobów, by je spłacić". Jules (Hunter Schafer) studiuje sztukę i zmaga się z lękiem przed karierą malarki, starając się unikać odpowiedzialności. Maddie (Alexa Demie) pracuje w hollywoodzkiej agencji talentów, a Lexi (Maude Apatow) jest asystentką showrunnerki, w którą wciela się Sharon Stone. Wreszcie Cassie (Sydney Sweeney) i Nate (Jacob Elordi) – okazuje się, że para jest zaręczona, w trakcie sezonu ma wziąć ślub.

Twórcą serialu jest Sam Levinson, który obiecuje, że trzeci sezon jest najlepszy ze wszystkich. Czy rzeczywiście tak tej? To będziemy mogli ocenić już 13 kwietnia, kiedy nowy sezon zadebiutuje na HBO Max.

Powiązane artykuły Euforia

Zobacz wszystkie artykuły

Euforia  (2019)

 Euforia

Euphoria  (2012)

 Euphoria

Najnowsze Newsy

Filmy

Alec Baldwin wraca! W filmie z Chrisem Hemsworthem i Zazie Beetz

8 komentarzy
Seriale

Stało się! Jeffrey Epstein bohaterem serialu

32 komentarze
Seriale

"Biały Lotos". Gwiazda serialu "Harry Hole" jednym z nowych gości

12 komentarzy
Filmy

Ludzie nie chcą oglądać poprawnych politycznie filmów?

32 komentarze
Seriale

Szef HBO zapowiada 2. sezon serialu "Harry Potter"

45 komentarzy
Gry

"GTA 6". Niewiarygodne, ile na grę wydał Rockstar

11 komentarzy
Filmy

Nie żyje Wiesław Myśliwski. Wybitny pisarz miał 94 lata

13 komentarzy