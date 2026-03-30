Zendaya! Sweeney! Elordi! Nowy zwiastun serialu "Euforia"

Już tylko dwa tygodnie dzielą nas od wyczekiwanego od lat momentu, czyli premiery 3. sezonu serialu "Euforia". Projekt, który rodził się w bólach, wreszcie jest gotowy, a stacja HBO właśnie zaprezentowała nowy zwiastun.
Nadchodzi trzeci sezonu serialu "Euforia"
Drugi sezon "Euforii"
trafił na ekrany w 2022 roku. Na trzeci sezon przyszło nam więc czekać ładnych parę lat. Ta przerwa czasowa została też wpisana w samą fabułę serialu. Bohaterów zobaczymy już stawiających pierwsze kroki w dorosłość.
Rue (Zendaya
) w trzecim sezonie znajduje się w Meksyku. Bohaterka popadła w długi u dilerki narkotyków Laurie (Martha Kelly
) i "szuka bardzo kreatywnych sposobów, by je spłacić". Jules (Hunter Schafer
) studiuje sztukę i zmaga się z lękiem przed karierą malarki, starając się unikać odpowiedzialności. Maddie (Alexa Demie
) pracuje w hollywoodzkiej agencji talentów, a Lexi (Maude Apatow
) jest asystentką showrunnerki, w którą wciela się Sharon Stone
. Wreszcie Cassie (Sydney Sweeney
) i Nate (Jacob Elordi
) – okazuje się, że para jest zaręczona, w trakcie sezonu ma wziąć ślub.
Twórcą serialu jest Sam Levinson
, który obiecuje, że trzeci sezon jest najlepszy ze wszystkich. Czy rzeczywiście tak tej? To będziemy mogli ocenić już 13 kwietnia
, kiedy nowy sezon zadebiutuje na HBO Max.
Nowy zwiastun serialu "Euforia"