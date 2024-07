3. sezon "Euforii" jednak powstanie! Kto powróci?

Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi znów poczują "Euforię"

Serial Killers o serialu "Euforia"

Jak ogłosiła szefowa programowa HBO Francesca Orsi,W obsadzie znajdą się wszystkie największe gwiazdy show, w tym. Twórcy zrobią wszystko, by harmonogram prac został tak ustalony, by mimo innych zobowiązań gwiazdy serialu mogły się w nim pojawić.Realizacja trzeciego sezonustanęła pod znakiem zapytania w marcu tego roku. Pierwotnie planowano bowiem zdjęcia do niego na lato. Jednak w marcu dowiedzieliśmy się, że aktorzy otrzymali od producentów informację o tym, że mogą szukać innych ról, bo zdjęcia się nie odbędą. Po obawach o tym, że serial został skasowany, ostatecznie okazało się, że zostało on jedynie opóźniony.Nad fabułą trzeciego sezonu pracował oczywiście. Na razie nie znamy szczegółów. Levinson sugerował jednak, że trzeci sezonrozgrywać się kilka lat po wydarzeniach z dwóch pierwszych sezonów. W ubiegłym roku mówił też o trzeciej części serialu jako o opowieści noir, która zgłębi, co to znaczy być osobą z zasadami w zepsutym świecie. Główną bohaterką wtedy miała być Rue, w którą wciela się Zendaya