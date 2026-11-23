Jak było do przewidzenia, filmik promocyjny, w którym ujawniano po kolei krzesła kolejnych gwiazd "Avengers: Doomsday", nie zdradzał całej prawdy o obsadzie filmu. Właśnie dowiedzieliśmy się, że wśród trzydziestu gwiazd widowiska nie zabraknie również Hailee Steinfeld.
Kate Bishop również spotka Doktora Dooma? Informację o swoim udziale w "Avengers: Doomsday" ujawniła sama Hailee Steinfeld na Instagramie
przy okazji promowania innego filmu Disneya, animacji "Hokus: Królestwo magii
", w którym użyczyła głosu głównej bohaterce. Hej, jestem tu z moim filmem "Hokus", ale wygląda na to, że dostarczyli mi krzesło z innego filmu
, powiedziała aktorka. Podpis pod filmikiem głosi: Złap Hailee w disnejowskim "Hokus: Królestwie magii", zanim nie powróci w "Avengers: Doomsday".
W uniwersum Marvela Steinfeld
wciela się w Kate Bishop, młodą protegowaną Hawkeye'a (Jeremy Renner
). Dotychczas mogliśmy ją oglądać w serialu "Hawkeye
" oraz filmie "Marvels
".
"Avengers: Doomsday" – zwiastun
Nadchodzący film ma postawić bohaterów Marvela przed jednym z największych zagrożeń, z jakimi kiedykolwiek musieli się zmierzyć. Gdy multiwersum zacznie się rozpadać, postacie pochodzące z różnych Ziem będą zmuszone zjednoczyć siły. Ich przeciwnikiem zostanie Doktor Doom
, w którego wciela się Robert Downey Jr
.
Obsada zapowiada spotkanie bohaterów z kilku różnych zakątków uniwersum Marvela. W roli Thora powróci Chris Hemsworth
, a Anthony Mackie
ponownie zagra Sama Wilsona, nowego Kapitana Amerykę. Chris Evans
wystąpi jako Steve Rogers, natomiast Paul Rudd
znów wcieli się w Ant-Mana.
W filmie zobaczymy również Tenocha Huertę
jako Namora, Simu Liu
jako Shang-Chiego, Letitię Wright
jako Czarną Panterę, Kelseya Grammera
jako Bestię, Danny’ego Ramireza
jako Falcona oraz Winstona Duke’a
jako M’Baku. Do obsady dołącza także Tom Hiddleston
w roli Lokiego.
Nie zabraknie ponadto postaci związanych z uniwersum X-Men. Patrick Stewart
ponownie wcieli się w Profesora X, Ian McKellen
zagra Magneto, Alan Cumming
wystąpi jako Nightcrawler, a Rebecca Romijn
jako Mystique. James Marsden
powróci w roli Cyclopsa, natomiast Channing Tatum
zagra Gambita.
"Avengers: Doomsday
" zadebiutuje w kinach 18 grudnia.