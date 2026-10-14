Haley Lu Richardson również zagra w "Miami Vice '85"

Czy już codziennie ktoś będzie dołączał do obsady "Miami Vice '85"? Wczoraj donosiliśmy, że w filmie pojawi się też Dominic Sessa, pora na kolejne ogłoszenie. Tym razem do produkcji, której gwiazdami są Austin Butler i Michael B. Jordan, dołączyła Haley Lu Richardson.
Skąd znamy Haley Lu Richardson? Haley Lu Richardson
to amerykańska aktorka najlepiej znana jako Portia z drugiego sezonu serialu "Biały Lotos
". Ponadto w jej filmografii są m.in. "Gorzka siedemnastka
", "Split
", "Yang
", "Serce w chmurach
" oraz "Baw się dobrze i przeżyj
".
Na razie nie ujawniono, w jaka postać wcieli się aktorka. Austin Butler
wystąpi jako James "Sonny" Crockett, a Michael B. Jordan
– jako Ricardo "Rico" Tubus. Ponadto w obsadzie są również Alden Ehrenreich
, Whitney Peak
, Camila Morrone
, Danny Ramirez
, John Leguizamo
, Andrew Schulz
, Edi Gathegi
, Walton Goggins
, André Holland
, Michael Irby
i Dominic Sessa
.
Twórcy nowego "Miami Vice
" zamierzają pokazać przepych i zepsucie Miami połowy lat 80. Inspiracją dla scenariusza ma być pilotowy odcinek oraz pierwszy sezon serialu z Donem Johnsonem
i Philipem Michaelem Thomasem
w rolach głównych. Reżyser Joseph Kosinski
będzie także jednym z producentów. Autorami scenariusza na podstawie postaci stworzonych przez Anthony'ego Yerkovicha
są Dan Gilroy
i Eric Singer
.
"Serce w chmurach – zwiastun
Hadley i Oliver zakochują się w sobie podczas lotu z Nowego Jorku do Londynu, ale na lotnisku tracą się z oczu. Czy uda im się znów spotkać?