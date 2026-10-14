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Haley Lu Richardson również zagra w "Miami Vice '85"

Deadline / autor: /
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Haley Lu Richardson również zagra w &quot;Miami Vice '85&quot;
źródło: Forum
autor: Aude Guerrucci
Czy już codziennie ktoś będzie dołączał do obsady "Miami Vice '85"? Wczoraj donosiliśmy, że w filmie pojawi się też Dominic Sessa, pora na kolejne ogłoszenie. Tym razem do produkcji, której gwiazdami są Austin Butler i Michael B. Jordan, dołączyła Haley Lu Richardson.
   

Skąd znamy Haley Lu Richardson?



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Haley Lu Richardson to amerykańska aktorka najlepiej znana jako Portia z drugiego sezonu serialu "Biały Lotos". Ponadto w jej filmografii są m.in. "Gorzka siedemnastka", "Split", "Yang", "Serce w chmurach" oraz "Baw się dobrze i przeżyj".

Na razie nie ujawniono, w jaka postać wcieli się aktorka.

Austin Butler wystąpi jako James "Sonny" Crockett, a Michael B. Jordan – jako Ricardo "Rico" Tubus. Ponadto w obsadzie są również Alden Ehrenreich, Whitney Peak, Camila Morrone, Danny Ramirez, John Leguizamo, Andrew Schulz, Edi Gathegi, Walton Goggins, André Holland, Michael Irby i Dominic Sessa.

Twórcy nowego "Miami Vice" zamierzają pokazać przepych i zepsucie Miami połowy lat 80. Inspiracją dla scenariusza ma być pilotowy odcinek oraz pierwszy sezon serialu z Donem Johnsonem i Philipem Michaelem Thomasem w rolach głównych. Reżyser Joseph Kosinski będzie także jednym z producentów. Autorami scenariusza na podstawie postaci stworzonych przez Anthony'ego YerkovichaDan Gilroy i Eric Singer.

"Serce w chmurach – zwiastun




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