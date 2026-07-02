Halina Prugar-Ketling laureatką Platynowych Lwów 51. FPFF

Nagrodę Platynowe Lwy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za całokształt twórczości otrzyma Halina Prugar-Ketling, wybitna polska montażystka.
Jestem zaszczycona decyzją przyznania mi Platynowych Lwów za całokształt mojej ciężkiej pracy. Przyjmuję tę nagrodę z wielkim szacunkiem. Starałam się, aby filmy, które wychodziły spod moich rąk, odbierane były przez widza tak, jak ja je chciałam widzieć. Niektóre wymagały szybkiego tempa, a inne subtelnego opowiadania. Ale zawsze musiały być czytelne i budzić emocje
– komentuje laureatka, Halina Prugar-Ketling. Pytana o swoją pracę, Halina Prugar-Ketling mówi o rytmie, nastroju scen i emocjach, które chciała dzielić z widzami. Imponujący dorobek tegorocznej laureatki Platynowych Lwów wręcz onieśmiela. Jedno jest pewne – bez wyjątkowej filmowej intuicji Haliny Prugar-Ketling polskie kino nie byłoby takie same. I właśnie o tym będziemy rozmawiać podczas tegorocznej edycji festiwalu
– podkreśla Dyrektorka Artystyczna, Joanna Łapińska. Wybór laureatki komentuje reżyser Łukasz Ronduda, Przewodniczący Rady Programowej FPFF
: Pani Halina Prugar-Ketling to legenda, to tytanka polskiego kina. Trudno inaczej określić osobę, która od lat 50. XX wieku systematycznie pracowała z najwybitniejszymi autorami polskiego kina. Ford, Żuławski, Zaorski, Konwicki, a w szczególności Wajda, zawdzięczają jej ostateczny kształt swoich najwybitniejszych filmów. Najwyższy czas, aby olbrzymi wkład Pani Heleny w historię polskiego kina artystycznego został zauważony i doceniony. Co więcej, Platynowe Lwy dla nestorki i artystki montażu filmowego podkreślają wagę tej profesji i jej kluczowe znaczenie w procesie powstawania filmów. Montażyści i montażystki obecnie zaczynają się emancypować i walczyć o należne im prawa. Ta nagroda wspiera również ich wysiłki. Halina Prugar-Ketling
(ur. 1929) to jedna z najwybitniejszych polskich montażystek filmowych, związana z kinem od początku lat 50. XX wieku. W ciągu ponad czterdziestu lat pracy zmontowała przeszło sto filmów dokumentalnych, fabularnych i produkcji telewizyjnych. Współpracowała z kanonicznymi twórcami polskiego kina, m.in. z Aleksandrem Fordem
, Januszem Morgensternem
, Romanem Polańskim
, Jerzym Skolimowskim
, Andrzejem Żuławskim
, Januszem Zaorskim
, Januszem Kijowskim
, Filipem Bajonem
i przede wszystkim z Andrzejem Wajdą
, z którym blisko współpracowała od końca lat 60. i zmontowała takie arcydzieła tego reżysera, jak "Wszystko na sprzedaż
" (1968), "Brzezina
" (1970), "Wesele
" (1972), "Ziemia obiecana
" (1974), "Człowiek z marmuru
" (1976), "Bez znieczulenia
" (1978), "Panny z Wilka
" (1979), "Człowiek z żelaza
" (1981) czy "Danton
" (1982). Jest również autorką montażu wybitnych filmów innych reżyserów, takich jak "Piątka z ulicy Barskiej
" (1953) i "Ósmy dzień tygodnia
" (1958) Aleksandra Forda
, "Nóż w wodzie
" (1961) Romana Polańskiego
, "Bariera
" (1966) Jerzego Skolimowskiego
, "Trzecia część nocy
" (1971) Andrzeja Żuławskiego
czy "Piłkarski poker
" (1988) Janusza Zaorskiego
.
Jej kariera rozpoczęła się w Wytwórni Filmów Dokumentalnych przy realizacji Polskiej Kroniki Filmowej. Początkowo pracowała jako asystentka montażu Wacława Kaźmierczaka
, później Wojciecha Jerzego Hasa
, następnie samodzielna montażystka filmów dokumentalnych i fabularnych. Za swoje osiągnięcia otrzymała znaczące wyróżnienia: indywidualną Nagrodę Przewodniczącego Komitetu do spraw Radia i Telewizji za montaż serialu Polskie drogi (1978), Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2016) oraz Nagrodę Stowarzyszenia Filmowców Polskich za wybitne osiągnięcia artystyczne (2023).
Dorobek Haliny Prugar-Ketling
zajmuje trwałe miejsce w historii polskiej kinematografii. W znaczącym stopniu współtworzyła język montażu w polskim kinie powojennym. Doświadczenie zdobyte przy montażu kronik i filmów dokumentalnych ukształtowało jej wyjątkowe wyczucie rytmu, dramaturgii i narracji. Sama podkreśla, że montaż jest procesem "ponownego pisania" filmu – to w montażowni dzieło zyskuje emocjonalny sens i właściwe tempo. Dobry montaż pozostaje niewidoczny, podporządkowując każde cięcie prawdzie emocjonalnej i wewnętrznej logice opowieści. Kluczowe znaczenie ma dla niej intuicja, umiejętność wyboru odpowiedniego ujęcia oraz ścisła współpraca z reżyserem, oparta na dialogu i wzajemnym zaufaniu. Tak właśnie wyglądała współpraca z Andrzejem Wajdą
, dla którego Halina Prugar-Ketling
była twórczym partnerem.
Podczas Festiwalu odbędą się wydarzenia wokół twórczości laureatki. Wyświetlony zostanie film "Panny z Wilka
" Andrzeja Wajdy
– tytuł wybrany przez samą Prugar-Ketling
, jako przykład jej ulubionej realizacji. A krytyk filmowy Łukasz Knap i montażysta Rafał Listopad
poprowadzą w imieniu laureatki masterclass, w ramach którego przyjrzą się jej twórczości z kilku perspektyw: biograficznej, artystycznej i warsztatowej. Opowiedzą o jej życiu, metodzie pracy, stylu montażu oraz szczególnej roli, jaką odegrała w kształtowaniu języka polskiego kina. Choć laureatka nie będzie mogła uczestniczyć w wydarzeniu osobiście, masterclass stanie się formą spotkania z jej głosem, doświadczeniem i dorobkiem. Spotkanie ilustrowane będzie fragmentami najważniejszych filmów, które montowała, a także fragmentami rozmowy przeprowadzonej przez Łukasza Knapa z artystką w ramach cyklu "Notacje archiwalne" realizowanego dla Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w dniach 21–26 września 2026 roku. Producentem FPFF jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.