Dla każdego coś strasznego. Figurki Funko Pop polecają się na Halloween

Nachodzi Halloween – czas dyń, pająków i horrorów. A że w Funko dla każdego znajdzie się coś strasznego, postanowiliśmy połączyć siły i wybrać dla Was najlepsze (tzn. najbardziej przerażające) figurki rodem z kina grozy. Którą z nich zaprosicie do domu?
Hannibal Lecter
Zło ma wiele twarzy. Jedną z najbardziej przerażających należy do Hannibala Lectera
: elokwentnego, wykształconego, mogącego się pochwalić wysublimowanym gustem i nienagannymi manierami (jesteśmy pewni, że zawsze mówił "dzień dobry" sąsiadom) oraz... całkowitym brakiem ludzkich odruchów. Radzimy nie przyjmować od niego zaproszeń na kolację (lub wybierać dania wegańskie). Na szczęście Hannibal
z Funko jest zamknięty w celi, dlatego w jego towarzystwie możecie czuć się bezpiecznie.
Materiały promocyjne. Fot. Wojciech Filipienko
Ghostface
Halloween to tradycyjny czas cukierków i psikusów. Wes Craven
pokazał, że gdy w grę wchodzą osobiste urazy, "psikus" może mieć dla jednej ze stron krwawe konsekwencje. A że kolejne odsłony "Krzyku
" dobitnie pokazały nam, do czego zdolny jest Ghostface, to dzieciaki przychodzące w jego przebraniu zawsze mogą liczyć u nas na ekstra porcję cukierków. Jesteśmy pewni, że figurka Ghostface'a wywoła uśmiech na Waszych twarzach.
Materiały promocyjne. Fot. Wojciech Filipienko
Regan MacNeil
Choć "Egzorcysta
" Williama Friedkina
liczy sobie już ponad pół wieku, po dziś dzień pozostaje dla nas niedoścignionym wzorem horroru satanistycznego. Duża w tym zasługa granej przez Lindę Blair
Regan MacNeil – nastolatki, po duszę której sięgnął potężny i wygadany demon Pazuzu. Przerażająca transformacja bohaterki to jedno. Ale brutalne praktyki, jakim poddane zostało jej ciało – wykręcanie głowy o 360 stopni czy wyłamywanie kończyn – na stałe weszły do filmowego repertuaru szatańskich sztuczek.
Materiały promocyjne. Fot. Wojciech Filipienko
Dog-Thing
Jak powszechnie wiadomo, pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Chyba że stanie się nosicielem "czegoś", co bezpowrotnie zmieni naszego ukochanego pupila w krwiożerczego potwora. Jako miłośnicy czworonogów ciężko przeżyliśmy seans "Czegoś
" Johna Carpentera
. Dog-Thing zmrozi krew w żyłach nie tylko opiekunom zwierząt. Choć musimy powiedzieć, że widzimy dla niego także pozytywną funkcję: nic tak nie przypomina o regularnych kontrolach u weterynarza jak perspektywa spotkania z kosmicznym pasożytem.
Materiały promocyjne. Fot. Wojciech Filipienko
Freddy Krueger
Pierwsze miejsce może należeć tylko do niego: właściciela najpaskudniejszej stylówki, najszkaradniejszej gęby i najpodlejszego charakteru. Na "urok" Freddy'ego Kruegera
nie był odporny nawet wcielający się w niego Robert Englund
. Aktor wspominał, jak pewnego dnia zasnął podczas nakładania charakteryzacji. Pobudka nie należała do przyjemnych (możecie sobie wyobrazić swoją reakcję na widok potwora z najmroczniejszych koszmarów odbijającego się w lustrze). Tym samym figurkę Freddy'ego Kruegera
rekomendujemy tylko osobom o mocnych nerwach lub lubiącym pracować do późna. Zapewniamy, że jego widok na biurku nie pozwoli Wam zmrużyć oka.
Materiały promocyjne. Fot. Wojciech Filipienko
Informacja sponsorowana