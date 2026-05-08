Hans Zimmer, Muzeum Historii Naturalnej, brytyjska para królewska. Tak świat świętuje 100 lat Davida Attenborough
BBC, Instagram, youtube.com
8 maja 1926 roku w Londynie urodził się David Attenborough. Dziś ten słynny autor programów przyrodniczych świętuje setne urodziny. A wraz z nim cały świat.

Słynny kompozytor Hans Zimmer złożył hołd popularyzatorowi wiedzy przyrodniczej w specjalnym wideo.

Król i królowa brytyjscy na oficjalnym kanale na Instagramie publikują serię zdjęć:


Muzeum Historii Naturalnej ogłosiło, że nowo odkryty gatunek pasożytniczej osy będzie się nazywał Attenboroughnculus tau.

BBC, z którą to stacją David Attenborough współpracował przez lata, tak świętuje jego urodziny na londyńskich ulicach.


A na YouTubie cały dzień publikują materiały wideo, w tym ten, w którym zwierzęta "życzą" mu wszystkiego najlepszego przemawiając głosami znanych osób.



David Attenborough to podróżnik i popularyzator wiedzy przyrodniczej, młodszy brat reżysera Richarda Attenborough. Jest współautorem i narratorem takich programów "Błękitna planeta", "Nasza planeta" czy "Życie na naszej planecie".

