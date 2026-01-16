"Harry Potter": dwukrotny laureat Oscara skomponuje muzykę do serialu

Kolejne wieści o serialu "Harry Potter", który właśnie powstaje dla HBO. Dowiedzieliśmy się, że muzykę skomponuje Hans Zimmer oraz członkowie firmy Bleeding Fingers Music. Produkcja ma zadebiutować w 2027 roku i będzie wierną adaptacją wszystkich siedmiu powieści autorstwa J.K. Rowling - każda książka doczeka się osobnego sezonu.
Kolejny uznany kompozytor w świecie Harry'ego Pottera
Z Zimmerem będą współpracować Kara Talve i Anže Rozman z Bleeding Fingers Music. Getty Images © Joseph Okpako
Jak zapowiadają muzycy, nowa ścieżka dźwiękowa ma oddać hołd dotychczasowemu muzycznemu dziedzictwu marki i przybliżyć widzów do świata magii. Zapewniają, że do swojego zadania podchodzą bardzo poważnie.
Przypomnijmy, że za muzykę do filmowej serii z lat 2001-2011 odpowiadali John Williams
("Kamień Filozoficzny
", "Komnata Tajemnic
", "Więzień Azkabanu
"), Patrick Doyle
("Czara Ognia
"), Nicholas Hooper
("Zakon Feniksa
", "Książę Półkrwi
") oraz Alexandre Desplat
("Insygnia Śmierci: Część I
", "Insygnia Śmierci: Część II
"). "Harry Potter" to kolejna zapowiedziana współpraca Zimmera i HBO - kompozytor zajmuje się też muzyką do nowego sezonu "Euforii".
Obsada serialu została już wcześniej ujawniona. W role głównych bohaterów wcielą się Dominic McLaughlin
jako Harry Potter
, Arabella Stanton
jako Hermiona Granger
oraz Alastair Stout
jako Ron Weasley
. Wśród dorosłych aktorów zobaczymy m.in. Johna Lithgowa
jako Albusa Dumbledore’a
, Paapę Essiedu
w roli Severusa Snape’a
oraz Janet McTeer
jako profesor McGonagall
. Hans Zimmer
to dwukrotny laureat Oscara
- statuetkę odbierał za muzykę do "Króla Lwa
" oraz "Diuny
".
