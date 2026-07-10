Harriganowie znów w akcji! "MobLand (Strefa gangsterów)" powraca w SkyShowtime już 21 września

Tom Hardy, Pierce Brosnan i Helen Mirren wracają w drugim sezonie serialowego hitu, który ponownie wciągnie widzów w świat rodzinnych konfliktów i bezwzględnych rozgrywek.
Nadchodzi wojna, w której nie obowiązują żadne zasady. Harriganowie wracają do gry. Premierowy odcinek "MobLand (Strefy gangsterów)"
trafi do SkyShowtime już 21 września, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. Zwiastun i pierwsze kadry z nowego sezonu serialowego hitu pokazują powrót Harry’ego da Souzy (Tom Hardy
), lojalnego człowieka od brudnej roboty, a także pozbawionych skrupułów przywódców klanu Harriganów, Conrada i Maeve, w których role ponownie wcielają się Pierce Brosnan
i Helen Mirren
.
W najnowszym dziesięcioodcinkowym sezonie Harriganowie będą musieli się zjednoczyć i walczyć o utrzymanie kontroli nad swoim przestępczym imperium, któremu zagrażają coraz potężniejsi rywale. Gdy wewnątrz rodziny zaczynają narastać konflikty, bezwzględny człowiek od brudnej roboty, Harry da Souza, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Przemoc i zdrada odcisną swoje piętno na wszystkich, a brutalna walka o władzę sprawi, że nikt nie będzie mógł czuć się bezpiecznie.
Obok Toma Hardy'ego
, Pierce’a Brosnana
i Helen Mirren
w serialu występują również: Paddy Considine
, Joanne Froggatt
, Lara Pulver
, Anson Boon
, Mandeep Dhillon
, Jasmine Jobson
, Teddie Allen
, Emmett J. Scanlan
, Johnny Flynn
, Ophelia Lovibond
, Janet McTeer
i Toby Jones
.
Serial "MobLand (Strefa gangsterów)"
został zrealizowany na zamówienie Paramount+ i wyprodukowany we współpracy z Paramount Television Studios oraz 101 Studios. Producentami wykonawczymi serialu są: David C. Glasser
, Guy Ritchie
, Jez Butterworth
, Tom Hardy
, Ivan Atkinson
, Dean Baker
, Ron Burkle
, David Hutkin
, Bob Yari
oraz Keith Cox
. Za dystrybucję odpowiada Paramount Global Content Distribution.
Pierwszy sezon "MobLand (Strefy gangsterów)"
jest w całości dostępny w SkyShowtime.
Z serwisu SkyShowtime można skorzystać w aplikacji SkyShowtime na urządzeniach z systemem Apple iOS i Android, tvOS, Android TV, Google Chromecast, LG TV i Samsung oraz bezpośrednio na stronie: skyshowtime.com. Na niektórych rynkach serwis SkyShowtime jest również dostępny za pośrednictwem Amazon Fire TV oraz Prime Video Channels.
Miesięczna cena subskrypcji SkyShowtime za plan Standard z reklamami wynosi 24,99 zł, za plan Standard – 34,99 zł. Cena planu Premium to 49,99 zł miesięcznie. Plany Standard i Premium pozostają bez reklam.
Na niektórych rynkach serwis SkyShowtime jest również dostępny za pośrednictwem wybranych operatorów.
Informacja sponsorowana