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Harriganowie znów w akcji! "MobLand (Strefa gangsterów)" powraca w SkyShowtime już 21 września

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Harriganowie znów w akcji! &quot;MobLand (Strefa gangsterów)&quot; powraca w SkyShowtime już 21 września
Tom Hardy, Pierce Brosnan i Helen Mirren wracają w drugim sezonie serialowego hitu, który ponownie wciągnie widzów w świat rodzinnych konfliktów i bezwzględnych rozgrywek.

Nadchodzi wojna, w której nie obowiązują żadne zasady. Harriganowie wracają do gry. Premierowy odcinek "MobLand (Strefy gangsterów)" trafi do SkyShowtime już 21 września, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. Zwiastun i pierwsze kadry z nowego sezonu serialowego hitu pokazują powrót Harry’ego da Souzy (Tom Hardy), lojalnego człowieka od brudnej roboty, a także pozbawionych skrupułów przywódców klanu Harriganów, Conrada i Maeve, w których role ponownie wcielają się Pierce Brosnan i Helen Mirren.


W najnowszym dziesięcioodcinkowym sezonie Harriganowie będą musieli się zjednoczyć i walczyć o utrzymanie kontroli nad swoim przestępczym imperium, któremu zagrażają coraz potężniejsi rywale. Gdy wewnątrz rodziny zaczynają narastać konflikty, bezwzględny człowiek od brudnej roboty, Harry da Souza, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Przemoc i zdrada odcisną swoje piętno na wszystkich, a brutalna walka o władzę sprawi, że nikt nie będzie mógł czuć się bezpiecznie.

Obok Toma Hardy'ego, Pierce’a Brosnana i Helen Mirren w serialu występują również: Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Teddie Allen, Emmett J. Scanlan, Johnny Flynn, Ophelia Lovibond, Janet McTeer i Toby Jones.

Serial "MobLand (Strefa gangsterów)" został zrealizowany na zamówienie Paramount+ i wyprodukowany we współpracy z Paramount Television Studios oraz 101 Studios. Producentami wykonawczymi serialu są: David C. Glasser, Guy Ritchie, Jez Butterworth, Tom Hardy, Ivan Atkinson, Dean Baker, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari oraz Keith Cox. Za dystrybucję odpowiada Paramount Global Content Distribution.

Pierwszy sezon "MobLand (Strefy gangsterów)" jest w całości dostępny w SkyShowtime.


Z serwisu SkyShowtime można skorzystać w aplikacji SkyShowtime na urządzeniach z systemem Apple iOS i Android, tvOS, Android TV, Google Chromecast, LG TV i Samsung oraz bezpośrednio na stronie: skyshowtime.com. Na niektórych rynkach serwis SkyShowtime jest również dostępny za pośrednictwem Amazon Fire TV oraz Prime Video Channels.

Miesięczna cena subskrypcji SkyShowtime za plan Standard z reklamami wynosi 24,99 zł, za plan Standard – 34,99 zł. Cena planu Premium to 49,99 zł miesięcznie. Plany Standard i Premium pozostają bez reklam.

Na niektórych rynkach serwis SkyShowtime jest również dostępny za pośrednictwem wybranych operatorów.
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