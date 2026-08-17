Gwiazdy filmów o Beatlesach odtworzyły słynną okładkę "Abbey Road". Nagranie z planu

Trwa realizacja filmowych biografii Beatlesów, a aktorzy wcielający się w członków zespołu w nadchodzącym cyklu Sama Mendesa odtworzyli właśnie jedną z najbardziej ikonicznych okładek w historii muzyki. Harris Dickinson
, Paul Mescal
, Joseph Quinn
i Barry Keoghan
zostali sfotografowani podczas przechodzenia przez słynne przejście dla pieszych przy Abbey Road. Zdjęcie stylizowane jest na okładkę albumu Beatlesów z 1969 roku. Mescal
wciela się w Paula McCartneya
, Quinn
gra George’a Harrisona
, Keoghan
- Ringo Starra
, a Dickinson
- Johna Lennona
.
Przypomnijmy, że projekt Mendesa
będzie składał się z czterech osobnych filmów, z których każdy przedstawi historię zespołu z perspektywy innego członka. Wszystkie produkcje mają trafić do kin w kwietniu 2028 roku. W obsadzie znaleźli się również Saoirse Ronan
jako Linda McCartney
, James Norton
jako Brian Epstein
, Mia McKenna-Bruce
jako Maureen Starkey
, Anna Sawai
jako Yoko Ono
, Aimee Lou Wood
jako Pattie Boyd
i Harry Lloyd
jako George Martin
. Mendes
określił wcześniej swój projekt mianem "pierwszego kinowego doświadczenia, które można binge'ować". Na razie nie wiadomo, czy wszystkie cztery filmy będą wyświetlane jednocześnie, czy też Sony będzie wprowadzać je do kin kolejno w odstępach tygodniowych.
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