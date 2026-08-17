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Gwiazdy filmów o Beatlesach odtworzyły słynną okładkę "Abbey Road". Nagranie z planu

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Harris+Dickinson%2C+Paul+Mescal%2C+Joseph+Quinn+i+Barry+Keoghan+na+planie+filmu+o+Beatlesach.+Odtworzyli+ok%C5%82adk%C4%99+%22Abbey+Road%22-168090
Gwiazdy filmów o Beatlesach odtworzyły słynną okładkę &quot;Abbey Road&quot;. Nagranie z planu
źródło: Materiały prasowe
Trwa realizacja filmowych biografii Beatlesów, a aktorzy wcielający się w członków zespołu w nadchodzącym cyklu Sama Mendesa odtworzyli właśnie jedną z najbardziej ikonicznych okładek w historii muzyki.

Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn i Barry Keoghan zostali sfotografowani podczas przechodzenia przez słynne przejście dla pieszych przy Abbey Road. Zdjęcie stylizowane jest na okładkę albumu Beatlesów z 1969 roku. Mescal wciela się w Paula McCartneya, Quinn gra George’a Harrisona, Keoghan - Ringo Starra, a Dickinson - Johna Lennona.





Przypomnijmy, że projekt Mendesa będzie składał się z czterech osobnych filmów, z których każdy przedstawi historię zespołu z perspektywy innego członka. Wszystkie produkcje mają trafić do kin w kwietniu 2028 roku. W obsadzie znaleźli się również Saoirse Ronan jako Linda McCartney, James Norton jako Brian Epstein, Mia McKenna-Bruce jako Maureen Starkey, Anna Sawai jako Yoko Ono, Aimee Lou Wood jako Pattie Boyd i Harry Lloyd jako George Martin.

Mendes określił wcześniej swój projekt mianem "pierwszego kinowego doświadczenia, które można binge'ować". Na razie nie wiadomo, czy wszystkie cztery filmy będą wyświetlane jednocześnie, czy też Sony będzie wprowadzać je do kin kolejno w odstępach tygodniowych.

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